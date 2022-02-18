متابع يسأل «أحمد فلوكس»: هو الفن حرام؟.. والأخير: يا ريت أكون إمام مسجد

تصدّر اسم الفنان «أحمد فلوكس»، محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الانتقادات التي وجهها للمخرج هادي الباجوري، والفنانة إلهام شاهين، لاعتراضهما على مُسمى «السينما النظيفة»، وأن القبلات كانت موجودة في الأفلام القديمة ولم تخدش الحياء وتقبلها المجتمع بشكل طبيعي بعكس ما يحدث الآن، وهو ما تسبب في غضب «فلوكس»، الذي شن ضدهما هجومًا حادًا.

أحمد فلوكس: ياريت ربنا يغفر لي ذنوبي ويقدرني على نشر الحق

عبارات أحمد فلوكس، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأنه لا يوجد ما يسمى بحرية الفن، وأنّ القبلات في السينما منافية للآداب، جعلت عدد من متابعيه يسألونه عن اتجاهه لتحريم الفن، حيث سأله أحد متابعيه قائلًا:« أستاذ أحمد هو الفن بقى حرام؟»، ليرد عليه فلوكس بقوله: «فن إيه اللي حرام؟ لا طبعًا وبعدين تفتكر إن أنا أقول كده على أكتر حاجة بحبها».

وفي الوقت الذي حرص فيه «فلوكس»، على الاستعانة بأحاديث وآيات قرآنية على حسابه بـ«الفيس بوك»، بعد هجومه على زملاء له في الوسط الفني، طالبه أحد متابعيه بالابتعاد عن الفن والعمل إمام مسجد « يا عم سيبك من الفن والبطيخ ده، انت تنفع تبقى إمام مسجد أو مُقرئ».

ورد فلوكس قائلًا: «يا ريت أوصل إن ربنا يغفر لي كل ذنوبي ويديني مكانة إني أكون إمام مسجد ينشر علمه الحق، وأكيد ساعتها هتمسك أكتر بالفن وممكن كمان أتفرغ له لأن الأخلاق والنهوض به رسالة سامية لفن حقيقي».

أحمد فلوكس بعد هجومه على إلهام شاهين: هتقولي لربنا إيه؟

وكان أحمد فلوكس، وجه انتقادات لاذعة للفنانة إلهام شاهين لموافقتها على مشاهد القبلات في الأفلام باعتبارها كانت موجودة أيام نجوم زمن الفن الجميل وتقبلها المجتمع حتى الأن، موجهًا رسالة لها مفادها: «القبلات منافية للآداب، والشيطان يخجل من أفعال بعض البشر ويستغفر ربنا».

وفي الوقت الذي رفضت فيه إلهام شاهين التعليق على هجوم فلوكس ضدها، قال لها الأخير: «مش عايزة ترد على شخص زي، يا ريت تبقي مجهزة ردك لما تقابلي وجه كريم».