أحمد فلوكس لإلهام شاهين: «أتمنى تجهزي رد لربنا عن القبلات لما تقابليه» (فيديو)

أبدى الفنان أحمد فلوكس أسفه الشديد من تصريحات الفنانة إلهام شاهين بحقه بعدم اهتمامها بهجومه عليها إثر اعتراضه على رأيها في مشاهد القبلات بالأفلام السينمائية، وذلك بحسب تصريحاتها الأخيرة لـ«الوطن».

وقال فلوكس في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «رسالتي كانت واضحة للأستاذة إلهام شاهين ويؤسفني ردها، هي كبيرة مقاماً، وأنا أحترم جداً أنها مش هترد علي شخص مثلي، بس أتمنى تبقي مجهزة ردها لما تقابلي وجه كريم».

فلوكس عن إلهام شاهين: معنديش خطوط حمراء

ورد فلوكس علي تعليق أحد متابعيه الذي أكد أن إلهام شاهين خط أحمر: «خط أحمر بالنسبالك، أنا معنديش خطوط حمراء، الخط الأحمر الوحيد ليا ربنا وأبويا، فأنا بقول كلمة حق».

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أبدت دهشتها من توصيف القبلات في الأفلام حالياً بالشيء المنافي للأخلاق، وهو ما اعتبرته تغيرا غريبا في المجتمع، بحسب قولها، لا سيما أن الأفلام الراقية المحترمة في أوقات سابقة كانت تتضمن قبلة للبطلة.

وأثار تصريحات إلهام شاهين غضب أحمد فلوكس الذي علق عليه عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، مطالباً إياها بعدم الحديث في مثل هذه الأمور، حيث سخر من كلامها: «يا جماعة الشيطان نفسه مش مصدق إللي البشر بيعملوه وبيستغفر ربنا».

وكشف فلوكس عن تعرضه لهجوم ممنهج من شخص معروف عبر حسابه الشخصي، ولكنه لا يلتفت لمثل هذه الكتائب الإلكترونية.

أحمد فلوكس يسخر ممن يزعمون فشله في التمثيل

وسخر فلوكس ممن يرددون أنه فشل في التمثيل: «أنت مكملتش 30 سنة، يعني شهر عسل بابا وماما كانوا بيتفرجوا وقتها علي مسلسل «الباطنية»، فأنت متعرفش حاجة عني، وميصحش».