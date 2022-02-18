«الصحة» تكشف عدد الجرعات المستهلكة.. لقاح كورونا يقلل مضاعفات العدوى

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن ما بين الجرعة الأولى والثانية والجرعة التنشيطية، وذلك للوقاية من خطورة الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا أو المتحورات التي طرأت على الفيروس منذ بداية انتشاره، لافتا إلى أن اللقاح هو خير وسيلة للوقاية من تقليل مضاعفات فيروس كورونا.

عدد المستفيدين من الجرعة التنشيطية

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة التنشيطية حتى الآن بلغ 863 ألف مواطن من أجل الوقاية من خطورة العدوى بفيروس كورونا، وتعزيز المناعة الجسدية التي تعمل على تخفيف مضاعفات الناتجة عن العدوى بفيروس كورونا أو أحد المتحورات التي طرأت عليه مثل «أوميكرون ودلتا».

عدد الجرعات التي تم تطعيمها

وتابع «المتحدث الرسمي للصحة»، أن إجمالي عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى حتى الآن أكثر 38 مليون مواطن، بالإضافة إلى 29 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الثانية تطعيم كامل، موضحا أن عدد المواطنين الجرعات التي تم تطعيمها حتى الآن 68 مليون جرعة من مختلف الجرعات.

توفير اللقاحات للمواطنين

وأشار «عبدالغفار» إلى أن العالم كان يبحث للوصول إلى صفر إصابات منذ بداية الجائحة، ولكن مع توفير اللقاحات والأدوية يسعى العالم لتقليل من حدة المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا أو متحوراته التي يمكن أن تساعد على الوقاية من خطورة العدوى.

وفرة اللقاحات للسيطرة على الوباء

كما أفاد «عبدالغفار» بأن مصر لديها مخزون من اللقاحات يكفي المواطنين الذين يحق لهم الحصول على اللقاح والمقيمين على أرض مصر، وذلك نتيجة توفير الوزارة كل اللقاحات المعتمدة للوقاية من الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا، والوصول لمناعة القطيع.

ونصح المتحدث الرسمي لـ«الصحة» بأهمية الحصول على اللقاح لتجنب العدوى بفيروس كورونا من خلال طرق الحصول على اللقاح المختلفة التي وفرتها الوزارة، بالإضافة إلى الالتزام بكل التدابير الاحترازية والوقائية.