بريد الوطن.. أعيدوا الكشف الطبى علىَّ لأصرف المعاش يا مسئولى وزارة الصحة

أعمل حارس عقار بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، وقبل 15 عاماً تم عرضى على قومسيون طبى أقر بأننى أجريت عملية جراحية بالساق اليسرى، ولأنها مكسورة تم تثبيتها بواسطة شريحة ومسامير، بالإضافة إلى خشونة بالركبتين، ولا أستطيع الوقوف لفترات طويلة أو السير لمسافات بعيدة، وعليه تم منحى معاشاً من الحكومة، تحول لاحقاً إلى معاش تكافل وكرامة، غير أننى فوجئت بعرضى مرة أخرى على القومسيون الطبى الذى لم يجر علىَّ أى كشف طبى، واكتفى المسئولون فيه بأن يكتبوا فى أوراقهم «غير مستحق»، لينقطع المعاش عنى، أناشد السادة المسئولين فى وزارة الصحة إعادة الكشف علىَّ مرة أخرى بصورة جيدة، حتى أستطيع استعادة المعاش.

خليفة محمود معاذ- الدرب الأحمر - القاهرة

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