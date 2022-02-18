نصائح للطلاب لتجنب الإصابة بأوميكرون قبل بدء الفصل الدراسي الثاني

تستعد المدارس والجامعات لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، وسط العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحة الطلاب لتجنب العدوى بفيروس كورونا بين الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

نصائح الصحة للطلاب لتجنب العدوى بكورونا

ووجّهت وزارة الصحة عدة نصائح للطلاب وأولياء الأمور تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، للوقاية من خطورة العدوى بفيروس كورونا أو متحور أوميكرون، وتأتي هذه النصائح من الصحة للطلاب حفاظا على سلامتهم.

وحددت الصحة على موقعها الرسمي عدة نصائح يجب على الطلاب الالتزام بها لعدم انتقال العدوى بفيروس كورونا، وتمثلت النصائح في الآتي:

- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية

- عدم ملامسة سور سلالم المدرسة إلا للضرورة القصوى

- الحرص على استخدام الأدوات المنزلية الخاصة بك ولا تستخدم أدوات زميل لك

- ترك مسافة كافية للأمان بينك وبين الآخرين

- الترحيب بالأصدقاء من بعيد دون المصافحة أو العناق أو التقبيل

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة في المدرسة أو أثناء الذهاب إليها

- تناول الأطعمة الصحية والحرص على أخذ قسط وفير من النوم

- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة في المنزل

- في حالة وقوف الطلاب في طابور الصباح يراعى التباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن متر

- التهوية الطبيعية للفصول أثناء اليوم الدراسي هي الأفضل دائما

- عند الشعور بالتعب أو أي أعراض تنفسية يجب الإبلاغ عنها فورا

الصحة تنصح الطلاب فوق 12عام بالحصول على اللقاح

وأشارت الصحة إلى أن الطلاب الذين تزيد أعمارهم فوق 12عامًا يجب أن يتلقوا اللقاح في الأماكن المحددة للتطعيم، لافتة إلى أن اللقاح يقلل من خطورة الإصابة بفيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة عند الإصابة بالعدوى.