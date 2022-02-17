«الصحة» تعلن أكثر أنواع السرطان انتشارا.. يصيب الأطفال بدءا من عمر سنة

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي ما يصاب من الأطفال عالميا بالسرطان يبلغ 400 ألف طفل على مستوى العالم بمرض السرطان، لذا فالكشف المبكر مهم ويقي من الإصابة بالمرض، مشددة على أولياء الأمور بضرورة الكشف المبكر، وإجراء الكشوفات اللازمة للتأكد من سلامة الأطفال، وعدم التعرض للإصابة بالأورام السرطانية.

أنواع السرطانات عند الأطفال

وأضافت الرعاية الصحية على موقعها الرسمي، أن هناك 3 أنواع من السرطانات الأكثر شيوعا بين الأطفال، ولابد من التشخيص المبكر لتجنب حدوث أي مضاعفات جانبية قد تؤثر سلبا على الأطفال، تتمثل في «سرطان الدم- سرطان الدماغ والأورام اللمفاوية- الأورام الصلبة مثل الأورمة العصبية».

وتابعت أن أغلب الإصابات بالأورام السرطانية التي جرى ذكرها تحدث للأطفال بين عمر «1-19» سنة، ويمكن وقاية الأطفال من الإصابة بالأورام السرطانية من خلال الكشف المبكر عن الأورام، بالإضافة إلى تطعيم الأطفال ضد التهاب الكبد B، للوقاية من الإصابة بسرطان الكبد.

أعراض وخطورة الإصابة بالنزلات المعوية

وفي سياق متصل، أعلنت الرعاية الصحية، أن الإصابة بالنزلات المعوية عند الأطفال من أشهر الأمراض التي ممكن يتعرض لها الأطفال في السنوات الأولي من الحياة، وهناك العديد من أنواع النزلات المعوية منها: «البكتيرية والفيروسية والطفيلية»، وأخرى مصاحبة للنزلات المعوية وكيفية علاجها، وحالات يمكن علاجها في المنزل.

ونصحت بضرورة الذهاب للطبيب المختص، خاصة الحالات التي تعاني من مضاعفات الإصابة بالمضاعفات المعوية، مشددة على أهمية تحديد الوجبات والأطعمة التي لا تسبب أي آثار جانبية قد تؤثرعلى الأطفال أثناء الإصابة، والالتزام بنصائح الطبيب المختص.