السيسي: مصر ضمن 6 دول إفريقية ستتلقى الدعم في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات
كتب:
شريف سليمان
11:10 ص | الجمعة 18 فبراير 2022
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ جائحة كورونا فاجأت العالم كله، وكان التحرك اللازم لمواجهتها سريعا وإن استغرق بعض الوقت.
وأضاف السيسي في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الإفريقية الأوروبية: «في إفريقيا.. أن نصل متأخرين خير من ألا نصل».
وتابع: «أعرب عن تقديره لاختيار مصر ضمن دول القارة الإفريقية الستة التي ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية».