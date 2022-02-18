السيسي: إتاحة تكنولوجيا تصنيع اللقاحات في إفريقيا خطوة على طريق الشراكة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ حصول إفريقيا على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات تأتي تكريسا لما تقوم به مصر على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الإفريقية استنادا إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوفيرها بالشكل الملائم لضمان استمرار توافر اللقاحات في مصر ودعم الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.

وأضاف السيسي في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الإفريقية الأوروبية: «أود التأكيد على أن هذا الدعم الذي ستحصل عليه دولنا الإفريقية إنما هو خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة التي نسعى إليها في المجال الصحي وندعو شركائنا من الدول الصديقة ومنظمات ومؤسسات التمويل الدولية إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال لدعم الدول الإفريقية وتوفير التمويل اللازم المستدام لسد احتياجاتها الصحية وتعزيز الآليات الدولية ذات الصلة لتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة».