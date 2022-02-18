إصابة شخص في تصادم قطار بسيارة و«توك توك» على مزلقان باكوس بالإسكندرية

أصيب شخص إثر تصادم قطار أبو قير مع سيارة ملاكي و«توك توك» على مزلقان خط سكة حديد، بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية، وهي الواقعة الثالثة في يومين بعد إصابة شخص ووفاة آخر بالأمس أسفل عجلات القطار.

حادث تصادم قطار بسيارة وتوك توك في باكوس

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بحدوث تصادم بين قطار وسيارة ومركبة «توك توك»، أثناء مرور القطار بمزلقان سينما ليلى بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية، حيث أصيب سائق الـ«توك توك» في التصادم، وتم نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج.

تفاصيل حادث التصادم

وانتقلت قوات الأمن والمرور والإسعاف، وتبين وقوع تصادم بين قطار أبو قير في الإسكندرية بتوكتوك وسيارة ملاكي، أثناء عبور المركبتين مزلقان سينما ليلى باكوس، وأسفر الحادث عن مصاب واحد تم نقله للمستشفى، ويدعي سليمان محمد سليمان سليمان، 17 سنة، مصاب باشتباه كسر بالركبتين وعوارض ارتجاج، إضافة إلى تهشم السيارة ونجاة الراكبين اللذين كانا بداخلها.

حادث تصادم قطار مع «تروسكل» أمس

وشهدت محافظة الإسكندرية بالأمس حادثا مماثلا أسفر عن إصابة شخص، بعد تصادم قطار مع «تروسكل» في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، ووقع الحادث أثناء تصادف مرور القطار مع قيام التروكسل بالمرور على خط القطار، مما أدى إلى إصابته بكسور وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة، وذلك بعد يوم واحد من مصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء عبوره القضبان بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، مع تكرار حوادث القطارات في المحافظة، دون مراعاة السلامة.