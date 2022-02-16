وفد نيجيري في مصر لتبادل الخبرات والاطلاع على تجربة تطوير التعليم

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، اجتماعًا مع السفير رابيو داجاري مدير التعاون الفني في أفريقيا، بوزارة الخارجية النيجيرية؛ لتبادل الخبرات ومجالات التعاون بين البلدين في مجال التعليم قبل الجامعي، والتعرف على ما أنجزته مصر في مجال تطوير التعليم.

حضر اللقاء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن الجانب النيجيري تيودور سيفيا مدير شؤون المغتربين بوزارة الخارجية النيجيرية، وبشير إبراهيم المستشار بالسفارة النيجيرية.

وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور محمد مجاهد بالحضور، مؤكّدًا ارتباط مصر ونيجيريا بعلاقات قوية، وحرص مصر الدائم على تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى الوجه الأخص في المجال التعليمي.

مجاهد: تطوير التعليم بدأ في 2017 من رياض الأطفال

وأكّد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، أنَّ تطوير التعليم في مصر قد بدأ منذ عام 2017، وذلك ببناء التعليم من الأساس فى مرحلة رياض الأطفال لتنمية شخصية الطفل، الذى يُعد استثمار لمصر في الأعوام المقبلة، وبدأ العمل على الإطار العام للمناهج 2.0 والذي يعمل على بناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة من حل المشكلات، والإبداع، والنقاش، والعمل والتفكير النقدي، في محاولة لتعليم الطفل المصري تعلم هذه القدرات من خلال المناهج التي تحتوى على هذه المهارات.

مجاهد: الدولة مهتمة بتطوير التعليم الفني

وأشار نائب الوزير للتعليم الفني إلى اهتمامات الدولة بتطوير التعليم الفني من أجل تلبية احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة العمالة الفنية بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، مستعرضًا أبرز محاور إستراتيجية تطوير التعليم الفني.

ولفت إلى أن استراتيجية تطوير التعليم الفني تقوم على 5 محاور رئيسية، وهي: تحسين الجودة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة؛ لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني «إتقان»، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، إضافة إلى تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الشراكة الناجحة والفعالة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام.

وأوضح أنَّ جوهر نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتمثل في كونها منظومة تعليمية متكاملة، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر، بحيث يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، موضحًا أنه نظرًا لنجاح التجربة، وزيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بهذه النوعية من المدارس؛ فقد توسعت الوزارة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية، في المحافظات المختلفة، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، ليصل عدد تلك المدارس إلى 34 مدرسة.

وأشار «حجازي» إلى أنَّ الوزارة تنفذ خطة مختلفة لوضع الإطار العام للمناهج من خلال التعاون مع الكثير من الدول المتقدمة فى التعليم مثل أمريكا وفنلندا وسنغافورة وغيرها، بالتعاون مع مركز تطوير المناهج الذي يضم نخبة من الخبراء والأساتذة المتخصصين بجانب الشركاء الأجانب لدفع أبنائنا الطلاب إلى التفكير، وتخريج طلاب قادرين على المنافسة عالميًا.

وأكّد أنَّه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، تم توفير مصادر المعرفة من خلال تنفيذ بنوك الأسئلة وبنوك المعرفة وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتوفير التابلت لفهم محتوى المناهج بشكل جديد، مشيرًا إلى أنه لفهم المعلومة فقد تم تغيير أسلوب التقييم لقياس مهارة استرجاع المعلومة من خلال أسئلة تقيس مقدار فهم مخرجات التعلم الحقيقية المستهدفة.

وأوضح «حجازي»، أنَّ اللغة الإنجليزية تُدرس من المرحلة الابتدائية، ولفت إلى أن تطبيق نظام التعليم الجديد بالمناهج الجديدة وصل إلى الصف الرابع الابتدائي هذا العام، وجار العمل فى بناء المناهج لباقي صفوف المرحلة الابتدائية، مضيفًا بأن المعلمين هم الركيزة الأساسية لتطوير النظام الجديد 2.0، وقد تم تدريبهم على هذا النظام، وإن تدريب المعلمين عملية مستمرة طوال الوقت، ويتم على مدار العام.

دليل المعلم لكل مادة دراسية

وأضاف أنَّه جرى إعداد دليل المعلم لكل مادة دراسية، إضافة إلى قناتين تلفزيونيتين «مدرستنا 1»، و«مدرستنا 2»، لمساعدة الطلاب والمعلمين على طريقة فهم المادة العلمية، وتوفير عدد من المنصات الرقمية، ومنصات البث مباشر للدروس، والقنوات التعليمية، ومنصة النظم لإدارة التعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية «إدمودو»، وغيرها من وسائل التعلم الرقمي، والتي تقدم لأبنائنا الطلاب، ولها جدول بث لجميع المناهج للصفوف الدراسية المختلفة، وجميعها مجانًا.