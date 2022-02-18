انتشال جثة غريق طافية على مياه ترعة الملاح غرب أسيوط

تمكن فريق قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط، من انتشال جثة شخص غريق عُثر عليها طافية على مياه ترعة الملاح بحي غرب أسيوط، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوجود جثة طافية على مياه ترعة الملاح دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى سيد محمد عز الدين، 32 سنة، مقيم بدائرة قسم أول أسيوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث الغرق بأسيوط

وشهدت محافظة أسيوط العديد من حوادث الغرق مؤخرا، حيث انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط، مساء أمس، جثة شاب غريق من مياه النيل، لقي حتفه أثناء استحمامه بالنيل بجوار العبارة النهرية بجزيرة بهيج، التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

كما تمكن فريق قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط، من انتشال جثة غريق من مياه النيل عند سلم الملك الصالح بحي شرق أسيوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وجرى استكمال الإجراءات القانونية.