«الدواء» تحذر من سوء استخدام المستحضرات الموضعية الخاصة بتفتيح الجلد 

حذّرت هيئة الدواء المصرية من الإفراط في استخدام المستحضرات الموضعية الخاصة بتفتيح البشرة التي تحتوي على مادة الهيدروكينون، وتستخدم لإزالة تصبغات الجلد غامقة اللون، مثل «النمش، وبقع الشيخوخة، والكلف، والآثار الجانبية لحبوب منع الحمل، وأدوية الهرمونات، وآثار جروح الجلد» حيث يساعد دواء الهيدروكينون على تقليل تكون صبغة الميلانين التي تمنح الجلد لونه المميز.

سوء استخدام مستحضرات الهيدروكينون

وأكدت «الهيئة»، أن سوء استخدام مستحضرات الهيدروكينون ينتج عنه عدة أعراض جانبية، وهي « مقاومة الجسم للمادة الفعالة نفسها، وينتج عنه عدم استجابة الجسم بعد ذلك للعلاج، وحساسية الجلد نتيجة التعرض لضوء الشمس، والحساسية الناتجة عن المادة الفعالة نفسها، والتي تظهر في شكل احمرار الجلد، التورم، الوخز، تنميل».

ضرورة عمل اختبار لحساسية الجلد

وتنصح هيئة الدواء بضرورة عمل اختبار لحساسية الجلد قبل استخدام المستحضرات، لمنع أي أعراض جانبية، أو التقليل منها، وننصح دائما باستشارة الطبيب أو الصيدلي، وألا يتم استخدام هذه المستحضرات إلا تحت اشراف طبي.

منع زيادة حساسية الجلد

كما نصحت بغسل البشرة برفق لمنع زيادة حساسية الجلد، واستخدام المستحضرات لمدة خمسة أشهر، والتوقف شهرين أو ثلاثة، لتقليل مقاومة الجسم للعقار، واستخدام واقي الشمس المناسب مع هذه المستحضرات لمنع حساسية الضوء للجلد.

يأتي لك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على الارتقاء بمستوى الثقافة الدوائية لدى لمواطن المصري، ودعم جهود التوعية الدوائية، وتمكين المواطن من التعرف على الطرق الآمنة للاستخدام الجيد للمستحضرات الدوائية، ومستحضرات التجميل.

وفي سياق متصل، نوهت هيئة الدواء إلى ضرورة الالتزام التام بالأدوية المدرجة بالروشتة حفاظا على المرضى والمصابين، وضرورة الإبلاغ عن أي محظورات دوائية، غير مسجلة أو منتهية الصلاحية.