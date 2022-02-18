الإصابة بالتهابات الصدر المتكررة.. الأسباب والأعراض وعوامل الخطر

التهابات الصدر المتكررة أو التهابات الجهاز التنفسي إنها علامة على وجود حالة طبية، التهابات الصدر المتكررة شائعة للغاية بين البالغين، ما الذي يسبب التهابات الصدر المتكررة، وهي ناتجة بشكل أساسي عن الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات، تؤثر العدوى بشكل مباشر على الجهاز التنفسي العلوي أو الجهاز التنفسي السفلي «شجرة القصبات»، وفقا لموقع «thehealthsite».

العلامات والأعراض المرتبطة بالتهاب الصدر

تختلف كل حالة صحية وفقا للعلامات والأعراض، حيث الاكتشاف المبكر يساعد على العلاج المبكر، وهذه أبرز أعراض التهابات الصدر المتكررة التي يجب معرفتها:

- سيلان الأنف

- حمى

- قشعريرة

- آلام الجسم أو تقلصات العضلات

- التهاب الحلق وألم أثناء البلع

- العطس

- السعال المستمر

- آلام الصدر المزمنة

- بحة في الصوت

العلامات والأعراض الشديدة

- دم في السعال

- فقدان الوزن غير المبرر

- صعوبة في التنفس

الأسباب وعوامل الإصابة بالتهاب الصدر

يمكن أن تحدث التهابات الصدر المتكررة أو التهابات الجهاز التنفسي لأسباب عديدة، سواء كانت للبالغين أو الأطفال، وهذه العدوى تمثل اختلالاً بين التعرض للكائنات الحية الدقيقة «حمولة جرثومية عالية» وقدرة جهاز المناعة على القضاء عليها، وهناك بعض عوامل الخطر المرتبطة بهذه الحالة، تتمثل في:

- التدخين أو التدخين السلبي

- الأغشية المخاطية الجافة

- صعوبات في البلع

يمكن أن يتسبب الحرمان من النوم أيضًا في التهابات الجهاز التنفسي

- أمراض الرئة

- حساسية الغبار وحبوب اللقاح

نصائح لتجنب العدوى بالتهابات الصدر

تعد الإصابة بالتهابات الصدر شائعة هذه الأيام خاصة مع انتشار فيروس كورونا والتي تصيب الرئتين وأعضاء الجهاز التنفسي، وهناك العديد من النصائح لتجنب العدوى بالتهابات الصدرية وتتمثل في:

- منح الجسم قسطا من الراحة

- شرب الكثير من السوائل والماء

- العمل على عدم جفاف الجسم

- بزيارة الطبيب عندما تواجه صعوبة في التنفس.