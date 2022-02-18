ضبط رجل قتل صديقته في بلطيم.. خرجت للقائه فطعنها بـ«سكين»

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلطيم بمديرية أمن كفر الشيخ، بغياب إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز عن مسكنها.

مشادة كلامية

وشكّلت قوات الأمن فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن كفر الشيخ، توصلت جهوده إلى أنّ المتغيّبة تربطها علاقة بأحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، وبتاريخ تغيبها كانت على موعد لمقابلته وحدثت بينهما مشادة كلامية، وحاولت تهديده بـ«سكين»، فأخذه منها وطعنها عدة طعنات متفرقة في الجسم، ما أدى لوفاتها.

وتابعت التحريات، أنّ المتهم استعان بشقيقته، ونقلا الجثة بسيارته إلى دائرة مركز شرطة أبوالمطامير في البحيرة، وألقياها في ترعة قرب قطعة أرض يستصلحها ويزرعها.

مواجهة المتهمين

وعقبل تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وضبطه وشقيقته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها، واتخذت الإجراءات القانونية.