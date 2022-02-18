رفع درجة الاستعداد في 8 محافظات لمواجهة تداعيات هطول الأمطار والسيول

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حالة الاستعداد والتأهب بكافة شركاتها في محافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وبنى سويف والمنيا»، للتعامل مع التقلبات الجوية المحتملة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

غرفة عمليات 24 ساعة

وكلف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، غرف العمليات في الشركات التابعة بالمتابعة المستمرة، والتنسيق الفوري مع الشركة القابضة والجهات التنفيذية المختلفة، واستعداد فرق التشغيل والصيانة للعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة، ونشر سيارات رفع المياه والبدالات في النقاط الساخنة وتطهير الشنايش والمطابق والبيارات.

125 معدة بالقاهرة

وكانت شركة القاهرة للصرف الصحي، أعلنت نشر معداتها على المحاور الرئيسية في تمام السابعة من صباح اليوم، والتي بلغ عددها 125معدة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه على مستوى المحافظة، كما نشرت شركة مياه الشرب بالجيزة معداتها في الثالثة عصراً مع التركيز على الانتشار بنقاط جنوب محافظة الجيزة بعدد 100 معدة، استعدادا للأمطار المتوقعة.

قطع المياه

كما تشهد محافظتا القاهرة والجيزة قطع مياه الشرب عن عدة مناطق اليوم، وغدا بسبب أعمال اصلاح وصيانة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع مياه الشرب عن نحو 14 منطقة لمدة 12 ساعة، غدا، من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء بسبب القيام بأعمال صيانة داخل محطة مياه مسطرد.

وأكدت الشركة أنّ المناطق المتضررة هي «عين شمس الشرقية والغربية والمطرية والنزهة الجديدة وشارع الحجاز ومتفرعاته وجامع الفتح ومتفرعاته وميدان الإسماعيلية، والشيراتون، والملتقى العربي، والكلية الحربية والهايكستب وميدان تريمف وشارع البترول وشارع فريد سميكة ومتفرعاته»، وفى الجيزة يتم قطع مياه الشرب لمدة ساعات بداية من الثامنة مساء اليوم عن مدينة البدرشين والقرى التابعة لها، مع توفير سيارات مياه للمواطنين وحال طلبها يتم الاتصال على الخط الساخن 125.