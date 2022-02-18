مدارس القاهرة جاهزة.. 30 إجراءا لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

استعداد مع عودة المدارس مجددا، بعد انتهاء إجازة منتصف العام، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أهمية الانتهاء من كل الاستعدادات، اللازمة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، لمختلف المراحل الدراسية، ومتابعة استعدادات المدارس.

30 إجراءا لاستقبال الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى الانتهاء من الاستعدادات كافة، وإصدار عدد من التوجيهات للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، قبل بدء العام الدراسى، أبرزها:

- مخاطبة الحي لإزالة المخلفات ورفع الاشغالات خارج المدارس، وتقليم الأشجار ومتابعة ذلك أولا بأول.

- تخصيص الحصة الأولى من اليوم الدراسي الأول، عن دور وتضحيات رجال الشرطة، لتحقيق الأمن والاستقرار، ضمن الاحتفال بعيد الشرطة.

- التأكيد على تسليم الكتب المدرسية للطلبة أولا بأول، ومتابعة عملية التسليم.

- تفعيل المشاركة المجتمعية وفق الضوابط، مع الحرص على موافقة السلطات المختصة.

- الانتهاء من جميع التظلمات.

- متابعة سد العجز في جميع المدارس.

إجراءات مواجهة كورونا

- متابعة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بها، وتوفير المطهرات والمعقمات وارتداء الكمامات.

- متابعة الجرعات التنشيطية للعاملين، وموافاة المنسق الصحي للمديرية بالأعداد والإحصاءات أولا بأول.

- منع التدخين داخل المدارس، ومحاسبة المخالفين، وتنفيذ الغرامات المقررة.

- صيانة الأثاث القديم وإعادة التدوير، حيث ينشئ التعليم الفني مركزا لتجميع المقاعد المستهلكة على مستوى المديرية، وإصلاحها وإعادة استخدامها.

- متابعة المقاعد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام.

- مراجعة أعمال الصيانة البسيطة ونظافة المدارس.

- تحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وإعداد برامج علاجية للمتأخرين دراسيا.

غلق باب المدرسة

- التأكيد على غلق باب المدرسة أثناء اليوم الدراسي، والتزام الأمن بضوابط دخول وخروج الزائرين.

- تحديد يوم في الأسبوع بكل المدرسة، لمقابلة أولياء الأمور، والإعلان عن ذلك في مكان ظاهر للجميع، وحسن التعامل مع أولياء الأمور.

- التأكيد على الالتزام بالخريطة الإشرافية، وتوزيع الأدوار والإشراف اليومي.

المجموعات المدرسية

- تفعيل المجموعات المدرسية

- متابعة سجل القرارات الوزارية داخل المدرسة، وتوجيه مديري المدارس بأن يكونوا علي دراية كاملة بها.

- توزيع محتوى النشرات فقط.

- متابعة تواجد الزائرة الصحية بالمدارس.

- متابعة توقيع المتابعين والموجهين في الساعة الفعلية لدخولهم في دفتر الأمن، والالتزام بالمواعيد.

- متابعة انضباط الطلبة من حيث الغياب والحضور.

توفير مناخ تربوي

- الحرص على توفير مناخ تربوي عام، واحتواء المواقف والتعامل السريع والجاد في الشكاوي والمشكلات.

- سرعة صرف مستحقات العاملين من حوافز التجريبات والصفوف الأولي ورصيد الإجازات للمحالين للتقاعد.

- حسن التواصل والتعاون مع نواب البرلمان.

- تنفيذ الامتحانات التكميلية لصفوف النقل في الأسبوع الأول، والالتزام بالكتاب الدوري.

- حسن التعاون مع الفريق الطبي أثناء تواجد الحملة داخل المدارس.

- التأكيد على توعية الطلبة من الفئة المستهدفة للتطعيم بأهمية اللقاح، حرصا على الصحة العامة.

- متابعة الأنشطة المختلفة وتنفيذ برامج جذب الطلاب.

- الالتزام في التحويلات بالقرارات واللوائح والقوانين، وإنجازها على وجه السرعة، وتسهيل إجراءات النقل داخل تعليم القاهرة.