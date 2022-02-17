الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار رعدية وسيول

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غائم على معظم مدن ومحافظات الجمهورية خلال الثلاثة أيام المقبلة، حيث تقل فرص سطوع أشعة الشمس، بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من أقصى الشواطئ الغربية للبلاد، والمحملة بالأمطار الرعدية.

طقس غدا الجمعة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس، بداية من ظهر غدا الجمعة، ولمدة 48 ساعة، وذلك على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس غائم على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، يصحبها سقوط أمطار.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حدوث انخفاض في درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مع زيادة سرعات الرياح مما يؤثر على الأنشطة والملاحة البحرية.

طقس السبت المقبل 19 فبراير

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، ومدن القناة ، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الشرقية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

طقس الأحد المقبل

ومن المتوقع كذلك وفق خبراء الأرصاد الجوية، وجود تحسن في حالة الجوية بداية من ظهر الأحد، بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأحوال الجوية بداية من يوم الجمعة، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، في حين يصبح مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يصبح شديد البرودة مع بداية ساعات الليل على جميع الأنحاء.

كما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة وسيناء، ويصاحبها امطار خفيفة ومتوسطة، مع وجود نشاط للرياح بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 24، والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي21، والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21والصغرى 11.