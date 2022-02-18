تعرف على عقوبة ضرب الزوجات بعد واقعة الإسماعيلية: تطبق في حالة واحدة

انتشرت واقعة ضرب عروس الإسماعلية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتداول البعض مقطع فيديو مصور لعريس يعتدي على عروسه بالضرب في الشارع على مرأى الجميع، ما أثار تعاطفًا كبيرًا لدى الكثيرين، وأشفقوا على العروس التي لم تحظ بيوم زفاف سعيد كما تتمنى كل الزوجات، وانتهى الأمر بالعروسين في حالة من الود والتسامح.

تختلف عقوبة ضرب الزوجات باختلاف تفاصيل الواقعة

ظاهرة ضرب الزوجات واحدة من القضايا المهمة بالنسبة للمرأة، والتي تصدى القانون المصري لمعالجتها، فعروس الإسماعلية ليست الوحيدة، ومن هذا المنطلق، قال محمود الحديدي، المحامي، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن عقوبة ضرب الزوجات في القانون تختلف باختلاف تفاصيل الواقعة، موضحًا: «إذا كان ضرب الزوج لزوجته نتج عنه عاهة مستديمة، أو قطع عضو من جسمها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان هناك عنصرًا مشددًا مثل سبق الإصرار أو الترصد، تصبح العقوبة وقتها السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى 10 سنوات، وذلك وفقًا لنص المادة 240 من قانون العقوبات».

وأشار «الحديدي» إلى أنه في حال نتج عن الضرب عجز للزوجة لمدة تزيد عن 20 يومًا، يُعاقب وقتها بالحبس والغرامة، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامه لا تقل عن 20 جنيهًا ولا تزيد عن 300 جنيه وفقا للمادة 241 من قانون العقوبات.

ما حدث لعروس الإسماعلية هو ضرب بسيط

وأوضح أنه في واقعة عروس الإسماعلية، يُعتبر ضربًا بسيطًا، أي لم يكن له آثار جسيمة على الجسد، مضيفًا: «الضرب لم يبلغ درجة الجسامة على الجسد، وتكون العقوبة في هذه الحالة هي الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو دفع غرامة لا تزيد عن 300 جنيه، أما إذا كان العريس مستعدًا ومهيئًا نفسه لضربها، وكان لديه سبق إصرار، هنا تغلظ العقوبة إلى مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن 300 جنيه، وذلك طبقاً لنص المادة 242 من قانون العقوبات».

وأكد أن عقوبة ضرب الزوجات لا يمكن أن تطبق إلا في حالة واحدة، وهي أن تحرر الزوجة محضرًا ضد الزوج، حتى يأخذ القانون مجراه ويتمكن من حمايتها، أما إذا لم تحرر الزوجة محضرًا، أو تنازلت عنه كما حدث في واقعة الإسماعلية، فلا تقع أي عقوبات قانونية على الزوج.