«الجندي» يعرض فيديو لشيخ الأزهر يطالب بتجريم ضرب الزوجات: محدش يزايد عليه

عرض الشيخ خالد الجندي، في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة dmc الفضائية، مقطع فيديو لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتحدث فيه عن «ضرب الزوجات»، ويطالب بإصدار قانون لتجريم ضربهن، مشددًا: «ممكن أقرالك خبر قاله، أو تصريح منقول عنه، ولكن أنا هوريك صوت وصورة فضيلة الإمام قال إيه من 3 سنين عن ضرب الزوجات، ومحدش يزايد عليه».

رفع سن زواج الفتيات

وقال «الطيب» في الفيديو الذي عُرض: «ولي الأمر لا يستطيع أن يلعب في مربعات الواجب والفرض والسنة مثلًا.. ميقدرش يخلي دول ممنوعين، ولكن في المباح الشرع أعطاه أنه إذا رأى تطبيقه يترتب عليه ضرر، فمن حق الولي أن يمنع هذا المباح ويصير ممنوعًا، وأنا هضرب مثال يعني إحنا كنا نزوج الفتيات إلى عهد قريب في سن الـ16 عام، وبعد أن رفعت المؤسسات الدولية سن الزواج كلنا علماء وغير علماء وأزهر وغير أزهر قلنا إنه لا يجوز زواج البنت قبل الـ18، واللي كان مباح قُيد وأصبح ممنوعًا الآن».

تجريم ضرب الزوجات

وتابع شيخ الأزهر الشريف: «نفس الشيء ممكن نتكلم عن قضية لمنع الضرب لا للمرأة والزوجة الناشز فقط بل بشكل مطلق، لأن الضرب أصبح إهانة للإنسان وربما يسبب له عقدًا نفسية تظل معه حتى الوفاة، ولا مانع من النقاش في هذا الأمر ونطرحه كقضية في مجلس النواب وأتمنى أن أعيش حتى أرى ضرب الإنسان العربي المسلم جريمة، ويعاقب الضارب معاقبة المجرم».

وعلق «الجندي» على هذا الفيديو قائلًا: «اللهم احفظ إمامنا الأكبر فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب».