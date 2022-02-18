مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادثي سير بجنوب سيناء

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون في حادثي سير متفرقين بجنوب سيناء، وتم تحرير المحاضر اللازمة ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات.

انقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغين منفصلين يفيدا بوقوع حادثي سير متفرقين بمدن جنوب سيناء، البلاغ الأول تلقاه مدير الأمن من قسم شرطة شرم الشيخ يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم (ط ج ى) 1264، على الطريق الدائري بشرم الشيخ أمام الرويسات، وأسفر الحادث عن مصرع شاب يدعي محمد غريب محمد عبد الرحمن 31 سنة، جنوب سيناء، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تصادم سيارتين برأس سدر

البلاغ الثاني تلقاه مدير أمن جنوب سيناء من قسم شرطة رأس سدر، يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين سيارة ملاكي رقم (م. ن 4287) وسيارة رقم (ق. م. ط. 9837) بمدينة رأس سدر، وأسفر الحادث عن مصرع زياد صادق سعيد صادق 19 سنة، الحى الثاني مدينة 6 أكتوبر، كما أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص هم حسن خالد عبد الفتاح بركات، 17 سنة، الشيخ زايد 6 أكتوبر، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمة شديدة بالذراع الأيسر، ويوسف محمد عمر زغلول، 20 سنة، الشيخ زايد 6 أكتوبر، مصاب بكدمة شديدة بالرأس، وجروح متفرقة بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أسفر الحادث عن إصابة سليمان سالم الجعفري، 19 سنة، مقيم بالدقي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وبولس فوزى ملاك، 47 سنة، من رأس سدر جنوب سيناء، مصا ببتر كامل بالقدم اليمنى، وملازم أول أحمد عادل السيد على إبراهيم 26 سنة، مقيم بميت العطار بنها، مصاب بكدمات بالرأس والوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، ومجند أبانوب منسى تومه 23 سنة، مركز سدفا أسيوط، بجرح قطعي بالوجه بطول 3 سم وكدمة بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالرسغ الأيمن.

تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفي رأس سدر العام، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.