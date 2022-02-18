100 ألف ريال غرامة مخالفة الإجراءات الاحترازية في السعودية

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إن وزارة الداخلية السعودية أصدرت بيانا بخصوص مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الإحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية، المعتمدة من جهة الاختصاص لمواجهة كورونا، والتي تصل إلى الغرامة المالية.

وتأتي التوجيهات الجديدة في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى، حيث بدأ منحنى الإصابات يشهدا تراجعا نسبيا بعد ارتفاع.

المخالفات التي تستوجب العقوبة في المنشآت الخاصة

وأوضح «حنفي» أن المخالفات تتلخص فيما يلي:

- عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من التطبيقات المخصصة لذلك.

- السماح بدخول غير المحصنين.

- إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشة أو مايغطي الأنف والفم.

- السماح بدخول المثبت إصابته من قبل المنشآت.

- عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها.

- عدم تقيد المنشآت بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها.

عدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل إستخدام ، وأخيراً عدم تطهير المرافق والأسطح.

تقسيم المخالفات حسب عدد العمالة

وأوضح نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية إن المخالفات تم تقسيمها حسب عدد العمالة بها على النو التالي:

- المنشأة متناهية الصغر من 1إلى 5 موظفين تكون عقوبتها والمسؤول عنها 10 آلاف ريال.

- المنشأة الصغيرة من 6 إلى 49 موظف تكون عقوبتها 20 ألف ريال.

- المنشأة المتوسطة من 50 إلى 249 موظف تكون عقوبتها 50 ألف ريال.

- المنشأة الكبيرة من 250 موظف فأكثر تصل عقوبتها إلى 100 ألف ريال.

العقوبة ستتضاعف عند تكرار المخالفة

وقررت أيضا وزارة الداخلية السعودية مضاعفة العقوبات الموقعة في المرة السابقة عند التكرار على النحو التالي:

- تصل العقوبة حال تكرار المخالفة إلى 200 ألف ريال.

- التعرض لعقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز 6 أشهر.

- يعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقاً لما هو محدد بحسب حجم المنشأة.

- يحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه.

استثناءت على مدد العقوبات السابقة

وتستثنى المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه حال المخالفة على النحو التالي:

- 24 ساعة للمرة الأولى.

- 48 ساعة للمرة الثانية.

- أسبوع للمرة الثالثة.

- أسبوعين للمرة الرابعة.

شهر للمرة الخامسة فأكثر.