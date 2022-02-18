البحرين تلغي فحص كورونا والحجر الصحي للوافدين بداية من الأحد المقبل

أعادت البحرين النظر في إجراءات السفر إليها، مساء أمس، حيث أعلنت إلغاء فحص كورونا، كما قررت أيضا إلغاء الحجر الصحي للقادمين إليها، ما يؤشر إلى استقرار الوضع الوبائي في المملكة الخليجية، كما تتشارك مع بعض الدول الخليج في تخفيف شروط السفر إليها.

واشترطت البحرين في السابق ضرورة إجراء فحص كورونا عند الوصول إلى المملكة لغير المطعمين، فضلا عن الحجر الصحي الاحترازي لمدة 7 أيام للبالغين في أماكن السكن والإقامة.

البحرين تلغي فحص كورونا لجميع القادمين إلى مطارها الدولي

وأعلنت البحرين إلغاء فحص كورونا والحجر الصحي عبر سلطة شؤون الطيران المدني، مؤكدة أنه بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي.

وشملت تلك الإجراءات الجديدة إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا أو ما يعرف بـ«بي سي آر»، عند الوصول بمطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة.

موعد تطبيق إلغاء فحص كورونا والحجر الصحي في البحرين

كما قررت إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين عبر مطار البحرين الدولي، علما بأن جميع الإجراءات الجديدة ستطبق بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 20 فبراير.

وكانت البحرين قررت في 4 فبراير إلغاء إلزامية إظهار شهادة فحص كورونا «بي سي آر»، قبل صعود الطائرة، مع إلزامهم بإجراء مسحة طبية بمجرد الوصول إلى المملكة، وذلك لمن هم فوق سن 6 سنوات، لكنها اشترطت على المتعافين تقديم ما يفيد بتعافيهم بفيروس كورونا، أو ما يثبت وقت إصابتهم بفيروس كورونا، حيث يتوجب عليهم إجراء الفحص الطبي.