اتفاقية تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية 

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول توقيع الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية - برئاسة الدكتور ناصر القحطاني رئيس المنظمة.

وأوضح الدكتور أحمد الجوهري، أن الاتفاقية تشمل التعاون في مجالات الملكية الفكرية والتحول الرقمي، وتنظيم الندوات حول الدروس المُستفادة من التجربة اليابانية، فضلا عن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قام وفد المنظمة بجولة تفقدية في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أشاد الوفد بالمستوى المُتميز لمرافق الجامعة واعتبارها منارة تعليمية بحثية للعالم العربي والإفريقي، مؤكدين على سعي المنظمة العربية للتنمية الإدارية لإقامة شراكة حقيقية مع الجامعة، لدعم دورها في الارتقاء بالتعليم، وتلبية احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وشهد توقيع الاتفاقية، الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم بالجامعة، ولفيف من عمداء الكليات والسيد واتانابي موتوهارورئيس مكتب الجايكا بالجامعة، والدكتور عادل السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية للقانون والتحكيم والصحة العامة، والدكتور عزام ارميلي، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية رئيس مجموعة المجالس الرئيسية والمُلتقيات المهنية والجوائز، وهشام حميدة المراقب الداخلي.