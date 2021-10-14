الجوهري: معامل الجامعة اليابانية الأحدث بالعالم بتكلفة 28 مليون دولار

قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن دعم البحث العلمي يحظى بأولوية قصوى بالجامعة وبالأخص البحوث التطبيقية التي تخدم الصناعة.

وأضاف الجوهري، أنه يتم تدريب طلاب كلية هندسة مصادر الطاقة والبتروكيماويات وكلية هندسة التصميم الابداعي وكلية هندسة الحاسبات والإلكترونيات وكلية العلوم الأساسية والتطبيقية، بمعامل الجامعة وهي الأحدث على مستوى العالم حيث جرى تجهيزها بأحدث الأجهزة التكنولوجية بتكلفة 28 مليون دولار وذلك بدعم من اليابان من خلال هيئة الجايكا.

الجوهري: حققنا المركز الـ 11 محلياً على مستوى الجمهورية

وأوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة بحثية وتضع على رأس الأولويات تطوير منظومة البحث العلمي بها وربط البحوث بالصناعة.

وأكد الجوهري، أن الجامعة نجحت في حصاد المركز الثاني محليًا والـ11 عربيًا في الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي والذي تشارك به 31 جامعة مصرية و125 جامعة عربية من 14 دولة مختلفة نتيجة لجودة الإنتاج العلمى، والتدريس، والتعاون مع الصناعة والجامعات اليابانية في تطوير المجالات التعليمية والبحثية، وتعاون أعضاء هيئة التدريس في التطوير المستمر والالتزام بالأسلوب الياباني في التعليم.

«الجايكا» تمول العديد من المشروعات البحثية

وأشاد رئيس الجامعة، بدعم «الجايكا» وتمويلها للعديد من المشروعات البحثية والبرامج العلمية بالجامعة في مجالات متعددة منها هندسة الكهرباء والاتصالات والروبوت والإلكترونيات والكمبيوتر والصناعة والإنتاج وهندسة معادن الطاقة بالإضافة إلى البتروكيماويات والبترول.

وانتظمت الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية منذ السبت الماضي تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية على أن يتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه يجرى الآن تطعيم منتسبي الجامعات تنفيذا لإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة المرض.