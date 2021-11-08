الجامعة اليابانية تدرس العمارة المستدامة لتخفيف أثر التغيرات المناخية

قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة اليابانية تحرص كل الحرص على توجيه البحث العلمي لخدمة المجتمع لذلك تكون هناك أولوية للأبحاث التطبيقية التي تخدم الصناعة لدعم خطة التنمية المستدامة في مصر 2030، خاصة مع بدء برامج جديدة في الجامعة من أجل كافة التغيرات التي طرأت على العالم والتي تدعم التنمية المستدامة.

‏ برامج جديدة بالجامعة اليابانية

وأضاف «الجوهري»، في بيان صحفي، اليوم، أن تقديم الجامعة اليابانية أحدث البرامج بالشراكة مع كبرى الجامعات باليابان يحظى بأولوية قصوى بالجامعة لدعم التنمية المستدامة وتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا موضحا أن من بين البرامج الجديدة بالجامعة برنامج العمارة المستدامة لمواكبة الاتجاه العالمي ‏للتصاميم الصديقة للبيئة خاصة في المدن الجديدة.

برنامج العمارة المستدامة لتخفيف التغيرات المناخية

وأكد رئيس الجامعة اليابانية، أن العمارة المستدامة هي اتجاه معماري يصف تقنيات التصميم الواعي بيئيا في تصميم المباني وتخطيط المدن وتبني أسلوب يحترم البيئة مع الاخذ في الاعتبار تقليل استهلاك الطاقة والمواد والموارد مع تقليل تاثيرات الإنشاء والاستعمال على البيئة وذلك لتخفيف التغيرات المناخية التي تنتج عن انبعاثات المدن.

وأوضح الدكتور حاتم محمود منسق البرنامج، أن البرنامج يهدف لإعداد خريجين يمثلوا إضافة لمجال العمران في مصر بأفكار ومهارات متقدمة وذلك من خلال إعدادهم على يد مجموعة من الأكاديميين والخبراء.

وأكد أن البرنامج يأتي من خلال تعاون الجامعة في هذا البرنامج مع جامعة «هيدرسفيلد»، بإنجلترا بوجود اثنين من الأكاديميين منها كأساتذة زائرين، بالإضافة للتعاون مع شركاء الجامعة من الجامعات اليابانية، كما تدعم الجامعة برنامج هندسة العمارة المستدامة من خلال توفير أحدث قاعات التدريس والمعامل كمعمل حوكمة العمران والعمارة المستدامة.