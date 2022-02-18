حظك اليوم برج الجدي الجمعة 18-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الجدي أنهم أصحاب شخصية قوية جدا، لا يستطيع أحد التأثير عليهم أو هز ثقتهم بأنفسهم، كما أنهم أشخاص جادون لا يحبون المزاح والمرح، ويجب على المحيطين بهم أن يتعاملوا معهم بكثير من الحذر والحيطة لتجنّب خسارته، وهو بنفس الوقت شخصيّة محبّة للجميع متواضعة تساعد الآخرين.

مشاهير برج الجدي

وينتمي العديد من المشاهير لبرج الجدي أبرزهم الفنان جورج وسوف والفنان عمرو يوسف، غادة عادل، هنا شيحة، غادة رجب، والفنان سمير صبري والممثل أشرف زكي، دنيا سمير غانم، ليلى علوي، إلهام شاهين، ونادية لطفي، الفنان إيهاب توفيق، سميرة سعيد، والفنانة ياسمين عبد العزيز.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

يخبرك علم الفلك بتقدم خلال أحداث هذا اليوم، إذ يمنحك برجك اليوم فرصة الشعور بالمزيد من الطاقة الإيجابية، مما يؤدي إلى التقدم بخطوات ثابتة للأمام في الحياة المهنية، وهناك فرص كثيرة يجب اغتنامها وعدم تضييعها من يدك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، إن حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي، يحتم عليك أن تتجنب تصعيب الأمور الخاصة بعلاقتك العاطفية، واحرص على أن تكون العلاقة خالية من الأزمات والمشكلات.

عيوب برج الجدي

جدية مواليد برج الجدي في العديد من الأمور والمواقف بشكل زائد يزعج من حوله الذين يعتقدون أنهم أشخاص كئيبون لا يمكن الاقتراب منهم كثيرا أو الشعور بالراحة والسعادة بقربهم، كما يعد من أبرز عيوب برج الجدي قلّة المرح، إذ يغلب عليه طابع الجديّة بكامل ظروف الحياة، كما أنهم من الشخصيات الإنطوائيّة التي تميل للعزلة، وتُفضّل البقاء في مكان هادئ بعيد عن الناس والمناسبات، ولا يعرفون المجاملة أبدا فيكونوا صريحون لدرجة توجيه كلام يزعج من حولهم ويسبب لهم الإحراج، كما أنهم يتأخرون باتخاذ القرارات الحاسمة التي تختص العمل والعائلة، مع عدم قدرته على الوقوع بالحب بسبب طبيعته تلك المُتأخّرة باتخاذ القرارات، وسبب جديته أيضا واعتزاله الناس في فترات طويلة، لذا فإن مواليد هذا البرج لا يحصلون على الحب بشكل سريع بسبب وجود كوكب القمر والزهرة بمدارات الجدي.