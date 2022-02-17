حظك اليوم برج الحوت الجمعة 18-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه لسلامتك

تتميز سيدات برج الحوت بأنهن الجميلات الأنيقات، بل الفائقات للجمال بين صديقاتهن كما أنهن تتميزن بالذكاء الفطري ولديهن حس فكاهي عالي، فتجد ردود أفعالهن كالطفلة في المواقف الجادة، فدائما ما تفضل تلك السيدة يوم الخميس فهو اليوم الأمثل للاحتفال، وتفضلنا اللون الأخضر وأرقام حظهن 8 و16 و 25 وأخيرا يفضلن الأغاني الطويلة وأصدقائهن في أوقات الفراغ القهوة والكتب .

الكثيرات من مشاهير العالم ينتمون لبرج الحوت، فتجد يسرا، سيرين عبد النور، نجوى كرم، دينا الشربيني، بيرين سات، ريهانا، هيفاء وهبي، حنان ترك، شارون ستون، نادين لبكي، ديمة الجندي، لورا أبو أسعد، إيناس الدغيدي، وصفاء سلطان.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لأصحاب برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج الحوت مهنيا

احرص على الانتباه لسلامتك وانتبه لقراراتك وتأن بها، فمن الممكن أن تصطدم بالكثير من العوائق.

حظك اليوم مولود برج الحوت عاطفيا

قد تشعر بالمزيد من التوتر في علاقتك العاطفية مع شريك حياتك، ما يجعله يطالبك بالكثير من التبريرات حول مجريات الأمور.

معلومات عامة عن برج الحوت

يعتبر برج الحوت آخر الأبراج الفلكية، كما أنه برج مائي يود خلال الفترة من 19 فبراير حتى 20 مارس، يتوافق معه برج السرطان وبرج العقرب و برج الثور، ومن الممكن أن يمتهن الطب البيطري، الاحياء، الفن، الموسيقي، علم النفس، ويعرف عن أصحاب هذا البرج تقبلهم للأشخاص الآخرين إذ تجد أن مواليد هذا البرج مرافق لمختلف الشخصيات ولدية صداقات مع كافة الفئات.

يعرف عن الحوت أنه لا يعبر عما يدور في خاطره، الا أنه شخص حنون إلى حد كبير وطيب القلب، وما يعيب هذا البرج أنه مهمل للغاية في أموره الخاصة، إذ يهملوا في صحتهم الجسدية والنفسية في سبيل الآخرين فكثيرا ما تجدهم يقدمون التضحية من أجل إسعاد غيرهم.

وبشأن الحب فهذا البرج لا يمكنه أن يعيش دون علاقة حب وإذا انتهت علاقته وفشلت فتراه يبحث عن علاقة أخرى إذ أن فكرة حالة الحب عنده تشعره بالثقة في النفس.