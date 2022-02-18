حظك اليوم برج الدلو الجمعة 18-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. أخبار سارة

رغم الهدوء الذي يتمتع به مولود برج الدلو إلا أنه شخص صدامي مندفع لا يستطيع السيطرة على أفعاله في أوقات العصبية، كما أنه من الأبراج التي يتغير حالها سريعا من الفرح إلى الحزن والعكس من الهدوء للغضب في لحظة ودون مقدمات أو أسباب كونه من الأشخاص المزاجية، وأخيرا لا يجيد الدلو الدخول في علاقات عاطفية إذ يجدون صعوبة في التخلّي عن حريّتهم لهذا لا يسمحون لأيّ أحد دخول قلبهم بسهولة.

ماذا يفضل مولود الدلو؟

يفضل ماذا يفضل مولود الدلو تكوين صداقات مع أصحاب برج الجوزاء، العنصر الأساسي لهذا البرج هواء، كما أن أسعد أيامه السبت حيث يمثل له البداية، أما اللون المفضل فيميل هؤلاء الأشخاص إلى الألوان المائلة إلي الأزرق، اسعد أحجاره الكريمة هو الياقوت الأزرق، وأخيرا فإن أسعد أرقامه الرقم 4.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الجمعة لأصحاب ومواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج الدلو مهنيا

تحمل عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو أخبار سارة، إذ أنه قد تتحسن الأمور الخاصة بك في حياتك المهنية، وقد تشعر بالمزيد من النشاط الذي يساعدك على إنجاز مهامك ومسؤولياتك.

حظك اليوم مولود برج الدلو عاطفيا

وكذلك المستوى العاطفي في حياة برج الدلو، إذ أن هناك الكثير من المفاجآت السعيدة في انتظارك، كما أنك قد تتلقى الكثير من الحب والإعجاب.

صفات المرأة الدلو

تمتلك المرأة من مواليد برج الدلو الكثير من الصفات ومنها أنها امرأة منطلقة متحررة متحمسة ولكنها لا متحفظة وحذرة في آن واحد، كما أنها امراة قوية تفضل الظهور بمظهر سيدة المجتمع التي يكون لصوتها رنين ولحديثها صدى، فضلا عن أن سيدة هذا البرج تكره وتنفر بعيدًا عن التقيد بقوانين المجتمع وتعمل وفق قناعاتها .

ويعرف عن سيدة الدلو أنها من النساء التي تملك قدرة التكيف مع كل الناس، كما أنها تنظر إلي الغد نظرة فيها الكثير من الحب والتفاؤل وتؤمن إن المستقبل حاضر أكثر من الماضي، وأخيرا تملك فتاة الدلو الحاسة السادسة فدائما تتوقع حدوث الشي قبل حدوثه.