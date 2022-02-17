حظك اليوم برج القوس الجمعة 18-2-2022 مهنيا وعاطفيا: الحياة تبتسم لك

برج القوس يُصنف أنه بُرجًا ناريًا، وهو يختلف عن غيره من الأبراج، ومن ضمن صفاته أنه سريع الغضب بسبب طبيعة برجه الناري، لكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه في أسرع وقت، كما أنه صريح وصاحب لسان سليط، وفي بعض الأحيان يزعج الآخرين، ودائمًا ما يكون كلامه به نوع من الجرأة، وقد يجرح الآخرين بسهولة.

مواليد برج القوس يتمتعون بعاطفة متقدة متوهجة، ويعشقون الأجواء الرومانسية، ويحب فصل الشتاء وأجواء المطر والضباب.

الحب عند برج القوس

مولود برج القوس نادر في حبه لا يشبه غيره أبدًا، فإذا وقع في الحب يكون شخصًا مثاليًا وحبه نادر، ويعتبر محبوبه شخصًا ساميًا يحيطه بهالة من نور، ويحافظ عليه مدى الحياة، ويتميز بالوفاء الشديد، ويمتلك حنانًا فائضًا، ويحاول أصحاب هذا البرج إسعاد محبيهم بكل ما يملكون، ويجدون في ذلك سعادة وسرور.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يحذر علم الفلك مواليد برج القوس اليوم ويطالبهم بتوخي الحذر الكامل عند اتخاذ القرارات المهمة، وذلك نظرًا لوجود كواكب كثيرة في وضع معاكس لبرجه.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

ويبدو أن حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي يحمل يومًا جيدًا، وتشعر بالمزيد من السعادة في علاقتك العاطفية مع شريك حياتك، فالحب يجعل الحياة تبتسم لك، كما تمر بفترة عاطفية مميزة لم تمر بها من قبل.

صفات برج القوس

عدة صفات ومميزات يمتلكها مواليد برج القوس أبرزها الوفاء والإخلاص والكرم الشديد، ولا يبخل على نفسه أبدًا، كما أنه يعشق تدليل نفسه، ولا يحب الحرمان من أي شيء، كما أنه مضياف وكريم النفس إلى حد كبير، ويحب الانطلاق مهما كبر، كما يحب تجربة أشياء مختلفة، والسفر إلى معظم الدول والمناطق مادام في استطاعته ذلك، فهو لا يحب الروتين أو الجلوس والرتابة كثيرًا، بل يحب الحرية والانطلاق، ويُعرف عن أصحاب هذا البرج أنهم أشخاص عفويون في تعبيراتهم وكلامهم، كما أن لسانهم يترجم ما بقلبهم بكل بساطة وجرأة دون خوف، وثقته في الآخرين كثيرًا وطيبته تعرضه للعديد من الخيبات والصدمات طوال حياته.