أبرز المعلومات عن مسلسل «اللعبة 3.. اللعب مع الكبار» قبل عرضه غدا

يشهد غدًا الأحد، بداية عرض مسلسل اللعبة، الجزء الثالث عبر منصة «شاهد» الإلكترونية، ويأتي الجزء الثالث، بعنوان «اللعب مع الكبار»، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين الأول والثاني من المسلسل.

أحداث مسلسل «اللعبة 3» من خلال البرومو

كشفت منصة «شاهد» الإلكترونية، عن البرومو التشويقي الرسمي للمسلسل، الذي كشف العديد من الأحداث التي يدور حولها الجزء الثالث من العمل، إذ تبدأ الأحداث، بخروج «وسيم وماظو» من السجن، بعد هروبهما من خلال الحفر في بوسترات الفنانين، والانتقال باللعبة من مرحلة «ليفل الوحش» إلى مرحلة «اللعب مع الكبار»، كما شهد البرومو أيضًا انضمام أعضاء جديدة للعبة مثل الفنان محمود حافظ.

‎ أبطال مسلسل «اللعبة 3»

‎يضم مسلسل «اللعبة 3.. اللعبب مع الكبار»،‎ ‎مجموعة من الفنانين أبرزهم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، أحمد فتحي، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد أوتاكا، محمود حافظ، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان صلاح عبد الله، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.

هشام ماجد: اللعبة 3 بها العديد من المفاجآت

وكان الفنان هشام ماجد، كشف خلال حلوله ضيفا في برنامج «mbc trending»، أن الجزء الجديد من العمل يعمل العديد من المفاجآت والألعاب، كما أن فريق العمل يواصل حتى الآن تصوير العمل بسبب ضيق الوقت.

وقال «ماجد»: «الجزء الجديد فيه مفاجآت كتيرة وألعاب وتحديات جديدة، بس احنا نلحق نخلص، لإننا لسه بنصور حتى الآن، وهندخل في مرحلة التصوير، تزامنا مع العرض».