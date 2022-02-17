هشام ماجد عن فيلم «حامل اللقب»: منظري كان يخض

قال الفنان هشام ماجد، بطل فيلم «حامل اللقب»، إن الفكرة الرئيسية للعمل تعتمد على أن يظهر وهو «حامل»، وهي فكرة غريبة عن مجتمعنا، معقبًا: «إحنا من أول يوم لما اتكلمنا عن الفكرة مكناش عايزين ناخدها في سكة فيلم ولاد العم، ولكن كنا عايزين الفيلم يكون عن علاقة الراجل بالست».

ماجد: كان همنا طول الوقت أن الناس تنسى أني حامل

وأضاف «ماجد»، خلال استضافته ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC» الفضائية مساء الخميس، أنه وفي أول أيام «البروفة» في أثناء التحضير للعمل الفني، وبعد ارتداء البطن ليظهر بأنه «حامل» فوجئ من شكله، معقبًا: «المنظر نفسه كان يخض، وكان همنا طول الوقت إن الناس تنسى أني حامل طول الفيلم، لأن فيه مواقف وحاجات تانية في الفيلم».

وأوضح هشام فتحي مخرج العمل، أن هناك شخصًا يدعى «إسلام أليس» هو من صنع البطن التي ارتداها الفنان هشام ماجد خلال الفيلم، معقبًا: «عملنا البطن على كذا مرحلة بداية من الشهر الثالث من الحمل، للشهر التاسع».

قصة فيلم حامل اللقب

وتصدر بوستر فيلم حامل اللقب منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلقت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للفيلم الذي يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا، من بينهم هشام ماجد، دينا الشربيني، أحمد فتحي ومحمد سلام، وتدور قصته حول رجل وزوجته تحدث بينهما الكثير من الخلافات الزوجية، ويحاولان الوصول إلى حل لها، وفي أحداث الفيلم يكتشف الزوج أنه «حامل» الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من المواقف الكوميدية.