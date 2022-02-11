هشام ماجد يكشف تفاصيل الجزء الثالث من «اللعبة»: «مفاجآت وتحديات جديدة»

أيام قليلة تفصل الجمهور على عرض الجزء الجديد من المسلسل الكوميدي «اللعبة»، حيث يعرض الجزء الثالث بعنوان «اللعب مع الكبار» على إحدى المنصات الإلكترونية، وعلى أرض الواقع يكثف المخرج معتز التوني تصوير المشاهد، للحاق بموعد العرض المحدد في 20 فبراير الجاري.

ومن جانبه، قال هشام ماجد، إنه بسبب ضيق الوقت سيواصل فريق عمل الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، تصوير مشاهدهم تزامنا مع بدء عرضه على المنصة الإلكترونية، وأضاف خلال لقاء مع برنامج «MBC تريندينج»: «الجزء الجديد فيه مفاجآت كتيرة وألعاب وتحديات جديدة، بس احنا نلحق نخلص لإننا لسة بنصور حتى الآن، وهندخل في مرحلة التصوير تزامنا مع العرض».

هشام ماجد يكشف مفاجآت الجزء الجديد من اللعبة وأبطال حامل اللقب يكشفون أدوارهم#MBCTRENDING#MBC4

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هشام ماجد عن ردود أفعال الجمهور على «حامل اللقب»: عظيمة

ويعيش هشام ماجد، حالة من النشاط الفني، حيث يعرض له حاليا أول أفلام من بطولته «حامل اللقب»، أمام الفنانة دينا الشربيني، وعن ردود الأفعال التي استقبلها حول الفيلم، قال: «عندما أشاهد نفسي في فيلم لا أضحك نهائيا، بل أرى نفسي من أسوأ العناصر في العمل كله، وبالتالي لا أستطيع الحكم على فيلم لي وأنا أراه بمفردي، ولكن من الممكن أحكم من ردود أفعال الناس الذين أشاهد الفيلم معهم، وردود أفعال الجمهور على الفيلم في السينما كانت عظيمة بالنسبة لي».

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الكوميديا من بينهم دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، عماد رشاد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم محمد كيلاني، إبراهيم فايق، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي.

وحقق فيلم «حامل اللقب» نجاحا منذ طرحه في دور العرض السينمائي 2 فبراير الجاري، وحقق إيرادات خلال أسبوعه الأول في السينمات جاوزت الـ2.5 مليون جنيه، وبدأ عرضه على مدار الأيام الماضية في عدد من الدول العربية منها الإمارات، السعودية، البحرين والكويت.