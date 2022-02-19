حظك اليوم مولود برج الأسد السبت 19-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتعاش مادي

حبه للفت للأنظار، يجعل من مولود برج الأسد شخصية محبوبة، كما أنه يساعده على الوصول لمناصب قيادية في عمله في وقت قصير، إذ أنه يتميز بكونه ذكي بشكل كبير في التعامل مع الآخرين، يميل دائما إلى فرض سيطرته على الأشخاص المحيطين به، سواء كانت أسرته أو زملاء العمل، كما أنه لديه ثقة كبيرة في النفس، تجعل شخصيته جذابه بشكل كبير، ويعتمد على أسلوب الدبلوماسية عند الحديث مع الآخرين.

ويتميز مولود برج الأسد بأنه لديه الكثير من الصفات المميزة التي تجعل منه شخصا اجتماعيا لديه الكثير من العلاقات، وبالرغم من ذلك فهو لديه صفات سيئة أيضا، أهمها حبه للسيطرة وقيادة الآخرين، ما يجعله يقوم بالكثير من الأشياء التي تجعل المحيطين به ينفرون من مصادقته، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به.

ونرصد من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تتكلم بثقة وتعرف كيف تؤثر في المحيطين بك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ضاغط.. ومع ذلك يمكنك اليوم أن تخصص وقتا تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأحباب.

الحب عند برج الأسد

لا يستطيع مولود برج الأسد العيش دون حب، فهو دائم البحث عن شخص مناسب له يعيش معه قصة حب، ويستطيع مشاركته باقي أيام حياته، كما أنه عاطفي بشكل كبير، ولا يخجل في البوح بمشاعره التي يعيشها على الإطلاق، كما أنه على درجة كبيرة من الإخلاص للشخص الذي يحبه، ولا يفعل أي من الأشياء التي تجعله ينفر منه.