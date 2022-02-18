ماكرون: سندعم الدول الإفريقية بـ150 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ الاتحاد الأوروبي سيزود الدول الإفريقية بـ150 مليون جرعة من لقاحات كورونا، بالإضافة إلى ما يجري تقديمه إلى دول القارة السمراء عن طريق تحالف «كوفاكس».

وأضاف «ماكرون» في كلمته خلال ختام القمة الإفريقية الأوروبية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «تطرقنا إلى المراكز الإفريقية الستة في الدول الإفريقية التي ستسمح لإفريقيا بإنتاج لقاحات الحمض النووي المرسال».

وتابع: «هناك جهود تبذل لتعزيز السيادة الصحية والمالية والتمويلية للدول الإفريقية، ونعمل على التوصل إلى حل مرضٍ من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيات».

الخروج من أزمة جائحة كورونا لن يكون سهلا في قارة إفريقيا

وأكد أن الخروج من أزمة جائحة كورونا لن يكون سهلا في القارة الإفريقية، موضحًا أن هناك جيل من الأفارقة بحاجة إلى التدريب والتأهيل وفرص العمل: «أكدنا على التزامنا بإعادة النظر في حقوق السحب الخاصة بمستوى 20% حتى نتمكن من تقديم 100 مليار دولار للقارة الأفريقية، وبالتالي فإن الدول الإفريقية ستستفيد في هذا الإطار، وسيكون هناك آليات تمويل سيجري وضعها وستكون مكيفة مع احتياجات كل القطاعات».

الاتحاد الأوروبي سيسهم في إعداد الجدار الإفريقي الأخضر

وأوضح أن الجدار الإفريقي الأخضر، مبادرة إفريقية مهمة، وسوف يسهم الاتحاد الأوروبي في إعداده: «هناك سبيل لزيادة مستوى التآزر بين الاتحاد الأوروبي والإفريقي».

وحول الشبكة الأوروبية الجديدة، قال: «للمرة الأولى سيكون لدينا شبكة رقمية من هذا النوع وستضم كل الدول الأفريقية».

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الطلب الذي وجهته الدول الإفريقية إلى الأمم المتحدة، حيث تود أن يكون هناك إطار يسمح للجيوش والقوات المسلحة الإفريقية بالمساهمة في عمليات الأمن والسلامة بتمويل أممي.