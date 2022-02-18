غرفة السياحة: 90% نسب الإشغال بفنادق أسوان بسبب إجازة نصف العام

قال خيري محمد علي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان، إن هناك تنوعا في الحركة السياحية الوافدة لأسوان حاليا، حيث تستقبل المزارات السياحية والأثرية بالمحافظة مئات السياح يوميا من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن أعداد السياح الوافدين لأسوان انخفضت بداية الشهر الجاري، إلا أنها عادت للارتفاع بداية الأسبوع الجاري، موضحا أن نسب الإشغال الفندقي بأسوان تبلغ حاليا نحو 90%.

أسوان استعدت لظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبي سمبل

وأضاف لـ«الوطن» أن كل الجهات التنفيذية بأسوان بدأت في الاستعداد الجدى لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل الثلاثاء المقبل، والتي من المتوقع أن يحضرها نحو 3 آلاف سائح سواء مصري أو أجنبي، لافتا إلى أن هناك برنامجا فنيا خاصا تم إعداده لاستقبال السياح الوافدين لمشاهدة الظاهرة يبدأ من يوم الاثنين المقبل.

وأشار إلى أن حركة السياحة الداخلية خلال إجازات منتصف العام رفعت نسب الإشغال الفندقي بأسوان، لافتا إلى أن الربع الأخير من العام الماضي، فضلا عن شهر يناير الماضي شهد توافد أعداد جيدة من السياح الأجانب بعد فترة من التراجع بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من عام 2020 وجعلت العديد من الدول المصدرة للسياح لمصر تضع قيودا على سفر مواطنيها للسياحة بالخارج.

وكان ثروت عجمي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن المواطنين المصريين أنعشوا نسب الإشغال الفندقي بالأقصر وأسوان خلال إجازات منتصف العام الدراسي التي تنتهي اليوم، لافتا إلى أن حركة السياحة الداخلية خلال تلك الفترة تسببت في حدوث رواج فى حركة البيع والشراء بمدن الصعيد السياحية، لافتا إلى أن غالبية المواطنين المصريين الذين زاروا مصر خلال أسبوعي الإجازة فضلوا الإقامة بالفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان عبرالرحلات النيلية «نايل كروز».