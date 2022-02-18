«عجمي»: إجازات نصف العام أنعشت حركة السياحة في الأقصر وأسوان

قال ثروت عجمي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ المصريين انعشوا نسب الإشغال الفندقي في الأقصر وأسوان خلال إجازات منتصف العام الدراسي التي تنتهى اليوم، لافتًا إلى أنّ حركة السياحة الداخلية خلال تلك الفترة تسببت في رواج حركة البيع والشراء بمدن الصعيد السياحية.

70 فندقا عائما يعمل بين الأقصر وأسوان

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ غالبية المواطنين المصريين الذين زاروا مصر خلال الإجازة فضلوا الإقامة بالفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان عبر الرحلات النيلية «نايل كروز»، موضحا أنّ عدد الفنادق العائمة التي استقبلت نزلاء خلال تلك الفترة تجاوز 70 مركبا عائما وهي أعلى نسبة تشغيل للفنادق العائمة منذ بداية جائحة كورونا، وتابع: «المصريون توجهوا خلال تلك الرحلات لركوب البالون الطائر بالأقصر، فضلا عن زيارة المناطق الأثرية والثقافية في الأقصر وأسوان».

الحركة السياحية بالأقصر وأسوان خلال فبراير جيدة

ومن جهته، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إنّ المصريين كانوا الأكثر تواجدا بالأقصر وأسوان خلال إجازات منتصف العام بجانب تواجد سياح من أسبانيا وأمريكا وبعض سياح دول أوربا الغربية، موضحا أنّ الحركة السياحية التي استقبلتها مدن الصعيد السياحية خلال شهر فبراير الجاري كانت جيدة جدا بالمقارنة بالعام الماضي.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ غالبية السياح الروس الذين زاروا الغردقة خلال شهر فبراير فضلوا زيارة الأقصر عبر الرحلات البرية اليومية التي تسببت فى انتعاش حركة البيع والشراء بالمنشآت والمطاعم السياحية والبازارات خاصة أن هؤلاء السياح من ذوي الإنفاق المرتفع، مشيرا إلى أنّ غالبية السياح سواء المصريين أو الأجانب الذين زاروا مصر خلال الفترة الماضية حرصوا على زيارة طريق الكباش والتقاط الصور التذكارية، لافتا إلى أنّ غالبية الشركات السياحية المصرية أدرجت «طريق الكباش»، ضمن البرنامج السياحي لزيارة الأقصر.