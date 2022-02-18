تسويق السياحة: 3 آلاف سائح يحضرون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن هناك إقبالا كبيرا من السياح الأجانب والمصريين، لحضور ظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، فجر الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أن هناك العديد من الرحلات ستأتى خصيصا من الخارج خلال الأيام المقبلة، لحضور تلك الظاهرة الفلكية النادرة، فضلا عن رحلات قادمة من القاهرة، بالإضافة إلى السياح الموجودين بالأقصر وأسوان حاليا، مقدرا أن عدد حضور ظاهرة التعامد من السياح الأجانب والمصريين، لن يقل عن 3 آلاف سائح.

أتوبيسات لنقل سياح الأقصر لحضور التعامد

أضاف عثمان لـ«الوطن»، أن لجنة التسويق بدأت في تجهيز أتوبيسات لنقل السياح المتواجدين فى الأقصر حاليا، الراغبين في حضور تلك ظاهرة تعامد المشس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل بأسوان، موضحا أن اللجنة تواصلت أيضا مع مجموعات من السياح المتواجدين بالقاهرة حاليا، للتسويق لبرنامج مشترك لزيارة الأقصر، وحضور ظاهرة التعامد، مشيرا إلى تجهيز العديد من الهدايا التذكارية، لتوزيعها على السياح الحاضرين.

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني تتكرر مرتين في العام

أشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل بأسوان تحدث مرتين في العام، تحديدا يومي 22 فبراير و22 أكتوبر، تخليدا لمناسبتين الأولى يوم ميلاد الملك، والثانية يوم توليه العرش، مؤكدا أن هناك آلاف السياح من مختلف دول العالم يجيئون إلى مصر سنويا، من أجل مشاهدة تلك الظاهرة وقت حدوثها.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن هناك العديد من الفقرات الفنية والفلكلورية، سيتم تقديمها بواسطة فرق الفنون الشعبية بأسوان للحضور قبيل تلك الظاهرة، مضيفا أن العديد من الوزارات تشارك في ظاهرة تعامد الشمس، مثل وزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، ووزارة الطيران، إضافة إلى محافظة أسوان، وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.