«شركات السياحة»: انتعاشة كبيرة تنتظر السياحة المصرية خلال أشهر

قال هاني بيتر، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا، ليست كبيرة إلا أنها تعتبر جيدة جدا، بالمقارنة بظروف الإصابات بمتحور «أوميكرون» عالميا، والتي أثرت بالسلب على معدلات السفر بين الدول خلال الفترة الحالية.

طفرة متوقعة في أعداد السياح

أشار بيتر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه من المتوقع أن تشهد أعداد السياح الوافدين إلى مصر طفرة كبيرة خلال الموسم الصيفي المقبل، بعد أعمال التطوير التي شهدتها العديد من المدن السياحية المصرية، إضافة إلى افتتاح طريق الكباش، وقرب الانتهاء من مسار العائلة المقدسة، وغيرها من المشروعات السياحية المهمة.

وأوضح أن العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياح، أعلنت زيادة رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية، خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن النصف الثاني من العام الجاري، سيشهد زيادة مطردة في أعداد السياح الوافدين لمصر.

وتابع عضو غرفة شركات السياحة: «إذا ما تمت السيطرة على فيروس كورونا عالميا، فإنه من المتوقع أن يكون العام المقبل، هو عام استعادة القطاع السياحي المصري لعافيته، مثلما كان قبل الجائحة، بل ربما يتفوق عدد السياح الوافدين خلاله عن الإعداد التي زارات مصر خلال أعوام الذروة السياحية 2010 و2019».

تحول مصر إلى مركز للسياحة الدينية

أكد بيتر، أن مصر ستتحول بعد افتتاح مسار العائلة المقدسة، إلى مركزا للسياحة الروحية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه رغم عدم الانتهاء من عمليات تطوير كل نقاط المسار، إلا ان هناك العديد من السياح الأجانب، يتوافدون لزيارة الأماكن المفتوحة من المسار، مضيفا أن الشهر الجاري سيشهد حضور وفد كوري خصيصا، لزيارة مسار العائلة المقدسة.

وكان علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، قد أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أن شهر أبريل المقبل، سيشهد توافد أعداد كبيرة من السياح لزيارة مصر، نظرا لإجازات أعياد الربيع «الإيستر»، التي يحرص آلاف السياح من مختلف الدول الأوربية على قضائها في مصر، مؤكدا أن الحركة ستبدأ في الزيادة المطردة خلال الأشهر المقبلة، لتصل إلى ذروتها خلال الربع الأخير من العام الحالي.