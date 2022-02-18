الرئيس الفرنسي: دول إفريقيا الأكثر استفادة من اللقاحات الأوروبية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا دعمت ميزانية الاعتمادات المالية للاتحاد الأوروبي بقدرات كبيرة، خاصة مع إنشاء شركات متخصصة في إنتاج اللقاحات، ودعمنا ميزانية أوروبا بعشرات المليارات من اليوروهات، وأصبحت أوروبا المنطقة الأولى في تصنيع اللقاحات ولم تفرض قيودا على تصدير اللقاحات، وإن إفريقيا كانت أكثر الدول المستفيدة من اللقاحات الأوروبية.

وأشار «ماكرون» خلال مداخلته في القمة الأفريقية الأوروبية اليوم، إلى أن استراتيجية المفوضية الأوروبية تغيرت تجاه خططها السابقة بسبب ما فرضته الجائحة الفيروسية، مؤكدا أنه يجب السماح لإفريقيا بإنتاج احتياجاتها من اللقاحات مع دعمها بـ50 مليون يورو، لافتا إلى الجهود المبذولة في دعم الدول الإفريقية من خلال 6 مراكز لتحقيق السيادة الصحية والمالية والتموينية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، مؤكدا التزام فرنسا بإعادة النظر في حقوق الأفارقة من جديد.

الاتحاد قدم 100 مليار دولار للقارة الإفريقية في سياسة جديدة

وأشار «ماكرون» إلى أن الاتحاد قدم 100 مليار دولار للقارة الإفريقية في سياسة جديدة لحقوق السحب الخاصة مع آليات تمويل محددة بمختلف القطاعات، موضحا أن فرنسا ستزود الدول الأفريقية بـ150 مليون جرعة لقاح لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بالإضافة للخدمات الصحية المقدمة للدول الأفريقية، بما يساعد إفريقيا في تحقيق الهدف من التلقيح وهو خلق مناعة جماعية لشعوبها.

وأضاف «ماكرون»، أن الاتحاد الأوروربي ساعد الدول الإفريقية في المحنة الأخيرة، مشيرا إلى أن برامج التمويل تستهدف البنية التحتية وتحقيق معايير الجودة والسلامة والأمان بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، من أجل تحقيق نقلة في الطاقة والمناخ من خلال الاستراتيجيات الجديدة استعدادا لقمة تغيرات المناخ المقرر عقدها في مصر نهاية العام الجاري.

تعزيز سبل التعاون بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي

وأردف الرئيس الفرنسي، أن الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام مبادرة الجدار الأخضر التي أعلنها الاتحاد الإفريقي، مع ضرورة زيادة سبل التعاون بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، لمواجهة الأزمات المحتملة.