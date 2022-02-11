ماكرون يدعو لاتفاقية دولية لمكافحة التلوث البلاستيكي: المحيط نفذ صبره

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المحيط هو الضحية الأولى لكل ما قام به الإنسان وتلويثه له، كما أنه جزء من الحل، وبالتالي يجب مكافحة فقدان الأحياء وتغير المناخ، معقبا: «المحيط نفد صبره».

ذكر «ماكرون»، خلال كلمته في قمة محيط واحد بمدينة بريست: «في هذا العام سيتقرر المصير وعلينا أن نقدم تعهدات واضحة وصارمة للأشهر المقبلة، وفي نهاية الشهر بمدينة نيروبي يمكن أن نبدأ بالحديث عن معاهدة دولية ملزمة لمكافحة التلوث البلاستيكي».

وتابع: «قررنا أن نضع حدا لاستخدام أهم الأدوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ويتم إلقاؤها في المحيطات، يجب علينا أن نستخدم معدات قابلة للتدوير بنسبة 100%، وفي شهر مارس، بنيويورك يجب أن نتوصل إلى اتفاق لوضع اللمسات الأخيرة على إطار لإدارة شؤون أعالي البحار، خاصة أنها منطقة خالية من القانون وكأن قانون الغاب يسودها».