نظام المحاماة الجديد في السعودية.. تعرف على أهم التعديلات

وافق مجلس الوزراء السعودي هذا الأسبوع، على نظام المحاماة الجديد في السعودية، الذي تضمن تعديلات جديدة تقول السلطات السعودية إن الغرض منها الارتقاء بمهنة المحاماة وتعزيز ضوابطها.

الهدف من تعديل نظام المحاماة في السعودية

وقال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، إن الهدف من تعديل نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية هو حماية مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها وتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية، وفقا له.

وقد شارك في صياغة التعديلات التي لحقت بنظام المحاماة في السعودية وزارة العدل ووزارة التجارة والهيئة السعودية للمحامين.

أهم ملامح نظام المحاماة الجديد في السعودية

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم ما يتضمنه نظام المحاماة الجديد في السعودية:

- وضع إطارا تنظيميا لمكاتب المحاماة الأجنبية.

- تضمن عددا من الشروط يجب توافرها لدى المكاتب الأجنبية لتحصل على ترخيص لمزاولة المهنة داخل السعودية.

- يشمل التعديلات إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية.

- يشتمل على عدد من الأحكام التي ستسهم في رفع كفاءة المهنة.

أهم الأحكام في نظام المحاماة الجديد بالسعودية

- خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام.

- إلغاء النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم.

«الوطن السعودية»: نظام المحاماة الجديد يعزز جاذبية المهنة

وكانت جريدة «الوطن» السعودية، قالت تعليقا على نظام المحاماة الجديد، إن التعديلات أتت بهدف تطوير مهنة المحاماة داخل السعودية والعمل على الارتقاء بها.

وأضافت أن نظام المحاماة الجديد في السعودية يهدف إلى تعزيز جاذبية المهنة ورفع كفاءة المنظومة العدلية وتعزيز الجوانب الوقائية.

وتضع السعودية مجموعة من الشروط للسماح للمكاتب الأجنبية في مزاولة المهنة داخل المملكة منها أن يكون المكتب زاول مهنة المحاماة منذ 10 سنوات، وأيضا أن يكون حسن السمعة، فضلا عن وجود تمثيل له في ثلاث دول.