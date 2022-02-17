وزارة الموارد البشرية بالسعودية توضح حقيقة تقليص أيام العمل بالمملكة

أثيرت العديد من التساؤلات حول حقيقة تقليص أيام العمل في السعودية، فور التصريحات الصادرة من وزارة الموارد البشرية بالسعودية في هذا الشأن، واشتعلت مواقع التواصل ومحركات البحث بالحديث عن حقيقة تقليص أيام العمل في المملكة.

حقيقة تقليص أيام العمل بالسعودية

وزارة الموارد البشرية بالسعودية أعلنت أنها تدرس تعديل نظام العمل بالمملكة، بحسب ما صرح اليوم وزير الموارد البشرية في المملكة، الذي أشار إلى أنه جرى وضع خيارات عدة تجعل أيام العمل ما بين 4 أيام و3 أيام إجازة، أو 4 أيام ونصف عمل.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية بالسعودية أن دراستها تقليص أيام العمل في السعودية يأتي في إطار الخطوات والإجراءات التي تقوم بها المملكة خلال الفترة الأخيرة لتنظيم العمل ومتطلباته واشتراطاته.

وزارة الموارد البشرية السعودية توضح الحقيقة

وتأتي مسألة التعديلات في نظام العمل في السعودية أيضا في إطار توطين الوظائف في المملكة، وأن يجد السعوديون وظائف ذات دخل جيد، ويكون بها المجال متاحا للتطور والنمو، حسبما أعلنت وزارة الموارد البشرية بالسعودية

وفي وقت سابق، اليوم، قال المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية بالسعودية، إنه تجري دراسة تعديل نظام العمل في السعودية (بما يشمل تقليص أيام العمل)، مؤكدا أن الهدف من هذه التعديلات أن تصبح المملكة دولة جاذبة للاستثمارات، حسبما أعلن خلال المؤتمر الصحفي الدوري الحكومي.

وأكد الوزير السعودي، عندما تحدث عن تعديل نظام العمل، أهمية أن تمتلك السعودية سوقا جاذبة للعمل، وأن يكون نظام العمل الجديد جاذبا للوظائف، ويخلق مزيدا من الوظائف خاصة للمواطنين السعوديين.

وكشف وزير الموارد البشرية السعودي عن مقترحات لتعديل نظام العمل في السعودية، بما يشمل تقليص أيام العمل، لافتا إلى أن هناك مقترح أن يكون العمل 4 أيام فقط في الأسبوع، و3 أيام إجازة في المقابل، وفي المقابل يوجد مقترح آخر بأن يكون العمل 4 أيام ونصف خلال الأسبوع، مقابل يومين ونصف إجازة، مؤكدا أن الهدف من تلك التعديلات هو أن تتمكن السعودية من جذب الاستثمارات.