«من أجل زيكو» و«حامل اللقب» يتصدران شباك تذاكر دور العرض السعودية

بعد 4 أسابيع من تصدر شباك التذاكر السعودي، تراجع فيلم «من أجل زيكو»، من المركز الأول إلى المركز الثاني، ولكنه ليس الفيلم المصري الوحيد الموجود في قائمة الـ «Top 5»، للأعمال الأعلى تحقيقا للإيرادات في دور العرض السعودية، حيث جاء فيلم «حامل اللقب»، في المركز الرابع بالقائمة، وذلك وفقا لما نشره موقع «السينما السعودية».

«Uncharted» يتصدر المركز الأول في شباك التذاكر السعودي.. و «Marry Me» في المركز الخامس

وكان المركز الأول في الإيرادات من نصيب فيلم «Uncharted» إخراج روبن فليشر، وأحداثه مبنية على واحدة من أشهر سلاسل ألعاب الفيديو، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود، بينهم «توم هولاند ومارك والبيرج»، وذلك في أول أسبوع عرض بالسعودية، أما في المركز الثالث فجاء من نصيب فيلم «Death On The Nile» إخراج كينيث براناه، وهو مأخوذ عن رواية للكاتبة آجاثا كريستي، وتعتبر المرة الثانية التي يتم تحويل الرواية إلى فيلم، وذلك بعد النسخة الأولى التي تم طرحها عام 1978.

وفي المركز الخامس والأخير في قائمة الإيرادات جاء فيلم «Marry Me» إخراج كات كويرو، ويجمع في بطولته مجموعة من النجوم على رأسهم جينيفر لوبير، أوين ويلسون بالإضافة إلى مالوما، وتدور أحداث الفيلم حول مغنية شهيرة تكتشف خيانة حبيبها في حفل زفافها فتقوم بالزواج من شخص عشوائي من بين الحضور، ويستند الفيلم إلى رواية مصورة تحمل نفس الاسم للكاتب بوبي كروسبي.

ممنوع للأقل من 15 عاما.. عرض فيلم «قمر 14» في السينمات السعودية

وتعرض دور السينما في المملكة العربية السعودية عدد من الأفلام المصرية، حيث بدأت اليوم عرض فيلم «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس، وتدور أحداثه حول عدد من العلاقات العاطفية المتشابكة، وحصل الفيلم على تصنيف «R15» أي لا يسمح بمشاهدته لمن هم أقل من 15 عاما.