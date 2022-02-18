آخر مستجدات مشروع تطوير سور مجرى العيون: تنفيذ 79 عقارا

كشفت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن آخر المستجدات في مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون في القاهرة، سواء الوحدات التجارية أو السكنية أو المول التجاري الترفيهي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية آخر التطورات والمستجدات في تطوير منطقة سور مجري العيون، وفقًا لما أوضحته الوزارة.

مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون في نقاط

- يُنفذ خلال الفترة الحالية أعمال 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، مع 18 وحدة تجارية في الطابق الأرضي ببعض العقارات.

- انتهت أعمال الهيكل الخرساني لـ60 عقارًا، بالإضافة لتنفيذ أعمال التشطيبات سواء الداخلية أو الخارجية، وجار خلال الفترة الحالية تنفيذ العقارات المتبقية بنسب متقدمة.

- يشمل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون تنفيذ «مول» تجاري إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف متر مربع، يضم مطاعم وسينمات بالإضافة للعديد من الأنشطة.

- ويشمل «المول» جراجًا يسع 1355 سيارة، إلى جانب مسرح رئيس مكشوف يقع أمام «المول» مباشرة.

تعليمات مشددة من وزارة الإسكان

وكان مسؤلو وزارة الإسكان شددوا على الانتهاء سريعًا من تنفيذ الأعمال خلال الموعد المحدد، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الإسكان أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يأتي ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، التي تُنفذ خلال الفترة الحالية، بهدف الارتقاء بمستوى أهم المناطق في القاهرة، بالتزامن مع ما تشهده مصر من نهضة عمرانية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.