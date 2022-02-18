أقساط وحدات الإسكان المتوسط بعد بداية الحجز.. يبدأ من 800 جنيه

تزامنا مع بداية حجز وحدات الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات «دار مصر وسكن مصر وجنة»، أمس الثلاثاء الموافق 15 فبراير، والذي يستمر حتى 8 مارس المقبل، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يبحث عدد كبير من المواطنون من متوسطي الدخل، الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح، عن أقساط الوحدات.

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط «سكن مصر ودار مصر وجنة»، الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع، ومن ثم إجراءات الخطوات اللازمة للحجز الإلكتروني، من خلال زيارة هذا الرابط.

أقساط وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تختلف أقساط الوحدات السكنية، من مشروع سكني لآخر، على النحو التالي:

- يبدأ القسط في وحدات مشروع «سكن مصر» من 800 جنيه.

- يبدأ القسط في وحدات مشروع «دار مصر» من 1150 جنيها.

- يبدأ القسط في وحدات مشروع «جنة» من 1375 جنيها.

وذلك للمواطنين الذين تبلغ مدة تمويلهم 30 عاما، مع العلم أن القسط يتصاعد بنسبة 7% سنويًا.

مقدم وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»

- مقدم حجز وحدات «سكن مصر»: 40 ألف جنيه.

- مقدم حجز وحدات «دار مصر»: 60 ألف جنيه.

- مقدم حجز وحدات «جنة»: 80 ألف جنيه.

خطوات حجز وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

3- تسجيل البيانات الأساسية، والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، تحديد كلمة المرور الخاصة بك».

4- الضغط على خيار «تسجيل».

5- إرسال رسالة لتأكيد كلمة المرور واختيار «تفعيل».

6- اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

7- اختيار التقديم على وحدة سكنية.