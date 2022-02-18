حتى لا تضيع الفرصة.. اعرف الطريقة الصحيحة لحجز شقق الإسكان المتوسط

حددت وزارة الإسكان، من خلال كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإسكان المتوسط للمشروعات الثلاثة: «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، مرحلتين لعملية التسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لحجز وحدة سكنية، لهما إجراءات مختلفة وتواريخ محددة.

وقد يغفل البعض، المرحلة الثانية من الأساس، أو لا يعرف موعدها، وطريقة التسجيل الصحيحة لها، علما بأن الأولى تتمثل في تسجيل بيانات التقديم على شقة، والثانية تخصص لتحديد رغبة الحجز، واختيار كود حجز الوحدة السكنية.

خطوات تسجيل المرحلة الأولى لحجز شقق الإسكان المتوسط

تستمر المرحلة الأولى، التي بدأت يوم 15 فبراير الجاري، حتى يوم 8 مارس المقبل، لتسجيل بيانات التقدم لحجز الوحدة السكنية، من خلال مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها بدقة، على النحو التالي:

1- الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

2- الضغط على تسجيل مستخدم جديد من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

3- ملء استمارة التسجيل، وانتظار الرسالة النصية بكود التفعيل.

4- الضغط على المشروع الذي ترغب في الحجز به.

5- الضغط على تقديم طلب وحدة سكنية، والموافقة على الشروط والأحكام.

6- ملء البيانات المطلوبة في الصفحة.

7- إرفاق المستندات المطلوبة لإتمام الطلب.

8- بعد ذلك يحول المتقدم إلى صفحتة الشخصية، بعد إرسال الطلب مع إظهار الرسالة التالية: «تم إرسال طلبك بنجاح».

خطوات المرحلة الثانية للحصول على وحدة سكنية

في المرحلة الثانية، يحدد المتقدم رغبة الحجز واختيار كود حجز الوحدة السكنية، وتستمر تلك المرحلة خلال الفترة 15-24 مارس المقبلين، وتكون خطوات التسجيل فيها، كالتالي:

1- تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني الخاصة بصندوق الاسكان الاجتماعي.

2- الضغط على دخول مستخدم حالي، وإدخال بيانات الدخول.

3- الضغط على طلباتي من أعلى يسار الشاشة.

4- اختيار حجز الوحدة من الجدول الموجودة به البيانات.

5- اختيار المشروع أو المدينة المطلوب الحجز بها.

6- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

7- يضغط العميل على اختيار، وبعد ذلك تظهر له رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة التي تم اختيارها.