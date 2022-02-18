10 أفلام تشارك في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. «فيهم واحد مصري»

تشارك 10 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الحادية عشر، التي من المقرر انطلاقها في بداية مارس المقبل، بحضور عدد كبير من صناع تلك الأفلام.

2 ميدان طلعت حرب يمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية

وتتمثل الأفلام التي وقع الاختيار عليها في هذه الدورة؛ الفيلم المغربي حبيبة، والفيلم الصومالي زوجة حفار القبور، والفيلم الكاميروني الاتفاق، والفيلم الجزائري أرجو، والفيلم البوركيني مسعود، والفيلم النيجيري ابتعد، والفيلم الزامبي ماريا كريستو، والفيلم الغاني توالت إفريقيا العام، والفيلم التونسي ماشية لجهنم، والفيلم المصري 2 ميدان طلعت حرب.

وتتكون لجنة التحكيم من المخرج السنغالي موسى توريه، والمخرج المصري يسرى نصر الله، والمخرج البوركيني أبولين تراوري، والمخرج التونسي كمال بن وناس، والمخرج الهاييتي حيمي جان لوي.

يسري نصر الله عضو لجنة تحكيم المهرجان

ومن المقرر أن يكرم المهرجان، المخرج السنغالي الراحل جبريل ديوب مامبيتي؛ فهو من مواليد عام 1945، وتوفي في يوليو 1998.

ولد مامبيتي في العاصمة السنغالية دكار لأسرة مسلمة، وهو الأخ الأكبر للملحن والموسيقي واسيس ديوب، وعم الممثلة والمخرجة ماتي ديوب، ويعد الراحل‏ مخرج أفلام وممثل وملحن وشاعر سنغالي، وأنتج خلال مسيرته الغنائية فيلمين روائيين فقط، وخمسة أفلام قصيرة، وحققوا شهرة دولية لتقنيتهم السينمائية الأصلية والتجريبية وأسلوبهم السردي غير الخطي وغير التقليدي.

وأنشأ أول مقهى مسرح سنغالي في سن السابعة عشر، وكان عضوا في مسرح سورانو الوطني في داكار، وأول أفلامه القصيرة «مدينة التناقضات» عام 1969، و«بادوبوي» 1970.