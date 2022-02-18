روضة زكي تستعد لطرح أول ألبوماتها الغنائية «مش مكتوبة باسمك»

تستعد المطربة روضة زكي لطرح أجدد أعمالها الغنائية «مش مكتوبة باسمك»، وذلك على طريقة الفيديو كليب قريبا.

وتضع روضة لمساتها الموسيقية الأخيرة على الأغنية الجديدة التي تأتي ضمن ألبومها الأول الذي يحمل اسم «مش مكتوبة باسمك»، وتسعى لإطلاق أغنياته فرادى بواقع أغنية وكليب جديد كل فترة حتى نهاية العام الجاري.

روضة زكي تنضم لفرقة أيامنا الحلوة

وتدشن روضة انطلاقتها الفنية المستقلة والخاصة عبر الألبوم المنتظر بعيداً عن كونها عضوة أساسية في فرقة «أيامنا الحلوة»، التي انضمت إليها منذ سنتين بعد اكتشافها على يد المايسترو محمد عثمان مؤسس الفرقة، بعد رؤيتها تغني في إحدى حلقات صاحبة السعادة.

وخطفت روضة زكي قلوب الجمهور المصري خلال مشاركتها المميزة في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، برفقة فرقة أيامنا الحلوة، وحققت طوفانا من ردود الفعل الجماهيرية الإيجابية بتقديمها رائعة حبيبي يا عيني، على طريقتها الخاصة بمشاركة الأوركسترا وتحت قيادة محمد عثمان، وتصدرت الحلقة تريند وحديث منصات السوشيال ميديا على مدار يومين.

معلومات عن روضة زكي

روضة زكي مطربة وعازفة كمان ومغنية أوبرالية وراقصة باليه، بدأت رحلتها مع الموسيقى بدراستها للكمان في المعهد العالي للموسيقى العربية، واحترفت الغناء بالأوبرا لمدة 10 سنوات، حتى اكتشفها المايسترو محمد عثمان وضمها لفرقة أيامنا الحلوة لتحقق شهرتها وانطلاقتها الغنائية الحقيقية، حتى قررت تبني مشروعها الغنائي المنفرد عبر ألبومها الجديد المقرر ظهوره للنور خلال العام الجاري.