أغنية «كثير اشتقت» لمحمد عبده تحقق 2 مليون و500 ألف مشاهدة في أسبوعين

حقق فنان العرب محمد عبده، نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد طرح أغنيته «كثير اشتقت»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ حصدت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور.

أغنية «كثير اشتقت» تحقق «2 مليون و500 ألف» مشاهدة

وحققت أغنية «كثير اشتقت» 2 مليون ونصف مليون مشاهدة عبر «اليوتيوب»، خلال أسبوعين فقط من طرحها، وهي من كلمات الشاعر منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، توزيع عمرو عبدالعزيز، وتقول كلماتها:

كلمات أغنية «كتير اشتقت»

كثير اشتقت

كثير احتجت لوجودك

كثير احتجت

عدد ما تهت في بُعدك

كثر ماخفت من بَعدك

تمنيت اني لوجودك ملكت الوقت

كثير اشتقت

محمد عبده يحيي حفل غنائي برفقة نبيل شعيل في موسم الرياض

كما يستعد الفنان محمد عبده لإحياء الحفل الغنائي الختامي لجلسات «العاذرية»، ضمن فاعليات موسم الرياض، برفقة الفنان الكويتي نبيل شعيل، وذلك يوم الخميس المقبل 24 من فبراير الجاري.

تفاصيل حفل محمد عبده ونبيل شعيل

ونشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض البوستر الرسمي للحفل عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «ليلة خميس.. تُختتم جلسات ⁧‫العاذرية‬⁩ الطربية مع فنان العرب محمد عبده، والفنان نبيل شعيل يوم 24 فبراير»، مشيرة إلى أن حجز التذاكر يبدأ من اليوم الساعة السادسة مساءًا.

محمد عبده يرزق بمولود جديد

وأعلن الفنان محمد عبده، في بداية العام أنه رزق بمولود جديد، أسماه «سلمان»، تيمنا باسم الملك سلمان بن عبد العزيز، وكتب عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير «تويتر»: «الحمد لله رب العالمين، رزقت فجر هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمناً باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله».