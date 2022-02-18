منى عبدالغني مع أسد في أول يوم تصوير لفيلم «الآنسة لارا».. (فيديو)

نشرت الفنانة منى عبدالغني، مقطع فيديو لها من كواليس فيلم «الآنسة لارا»، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت مني على الفيديو: «كواليس أول يوم تصوير من فيلم الآنسة لارا، إخراج أمير شاكر، بمشاركة مجموعة موهوبة من الشباب، رحاب حسين، أشرف الحلو، هاجر شرنوبي، أحمد سلطان، وسعدت جدا بمشاركة الفنانين الكبار علاء زينهم ومحمد الصاوي».

وتدور أحداث فيلم «الآنسة لارا»، في إطار كوميدي، والبطل هو الأسد الذي يظهر مع الفنانه منى عبدالغني، في الفيديو.

إصابة منى عبدالغني بمتحور أوميكرون

وفي بداية فبراير الجاري، أعلنت منى عبد الغني، إصابتها بـ«أوميكرون»، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، وعلقت: «بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليا ومقدرتش أرد، وبطمنكم، بس من كام يوم تم تشخيصي بفيروس أومیكرون»، موضحة أن حالتها الصحية خلال الفترة الحالية جيدة: «الحمد لله بتعافی حاليا، وبتماثل للشفاء، خلوا بالكم على نفسكم ضروري اليومين دول، وربنا يعديها على خير».

منى عبدالغني تعلن تعافيها

وأعلنت منى عبد الغني، بعد أيام قليلة تعافيها، عبر فيديو نشرته على «إنستجرام»، قالت فيه: «الحمدلله الذي عافاني، ربنا شفاني تماما من أوميكرون، وحبيت أعمل الفيديو ده عشان الناس اللي سمعت خبر مرضي وقلقت، والناس اللي دعتلي كتير، الحمدلله بفضل ربنا ودعواتكم بظهر الغيب».

وأضافت: «فكرت إن الأوميكرن مش بيموت، هو فعلا مش بيموت، لكن بيموت الواحد كل يوم من آلام الجسم والدماغ والتكسير وقلة النوم».